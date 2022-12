Zlomené ruce, nohy i úrazy hlavy ošetřovali krajští záchranáři. „Od pondělních přibližně 16 hodin do úterních 8 hodin jsme vyjížděli k pádům na zledovatělých chodnících. Jednalo se o přibližně pětatřicet případů. Lidé si zranili všechny možné kosti, dále jsme řešili i naraženiny zad či kostrče,“ přiblížila mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová s tím, že kvůli situaci záchranáři apelují především na starší občany, aby v takové situaci zůstali raději doma a ven nevycházeli. „Zlomeniny a fraktury se u seniorů hůře se hojí, pak jsou upoutání na lůžko a nemohou nic,“ vysvětlila mluvčí.

Policie větší množství dopravních nehod v kraji nezaznamenala. „Přijímali jsme oznámení o zledovatělé vozovce, či nesjízdných komunikacích, ale že by bylo zvýšené množství dopravních nehod, to ne,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Nebezpečná ledovka stále trápí chodce i řidiče na západě Čech

Chodníky pokryté vrstvou ledu ráno potrápily Plzeňanku Pavlu Bočkovou, když odváděla potomka do 17. mateřské školy v Malické ulici v Plzni. „Přestože jsme šly se čtyřletou dcerou Valerií do školky s nejvyšší opatrností, stejně třikrát spadla. Byla čím dál více ve stresu a do školky na Roudnou došla s pláčem. Chodníky připomínaly sklo a chůze z kopce od rondelu nám činila velké problémy. Cestou klouzali a padali i školáci, kteří mířili do školy na stejné místo,“ popsala Plzeňanka.

Vedoucí učitelka ze zmíněné školky Věra Netrvalová Deníku řekla, že v pondělí ani v úterý s dětmi raději nevyrazili ven na obvyklou vycházku. „Chodníky někde upravené nejsou. Zdraví a bezpečnost je na prvním místě. Zůstáváme ve školce a děláme nyní pro děti program takový, abychom se všichni ve zdraví dočkali Vánoc,“ poznamenala.

Všechny chodníky a vozovky první plzeňský obvod v rámci zimní údržby ošetřuje pluhováním a chemickým posypem. „Bohužel při současných klimatických podmínkách má posypová sůl sníženou účinnost, protože po dešti se na promrzlých chodnících vytváří ledová krusta. Na kritických místech odstraňujeme závady ve schůdnosti chodníků za pomoci našich pracovníků veřejně prospěšných prací. V potaz musíme brát také to, že na našem území platí od pondělí 19. prosince výstraha ČHMÚ, který varuje před nebezpečím úrazů při chůzi a doporučuje teď omezit vycházení ven,“ uvedla Miroslava Vejvodová z úseku vnějších vztahů ÚMO Plzeň 1.