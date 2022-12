„Nemáme prostě žádný nurofen v sirupu, ani penicilin, ani čípky. Vím že distribuční firmy některé léky, konkrétně dětské sirupy na horečku, už zavážejí, ale jen do svých korporátních lékáren. A to my nejsme, stejně jako spousta dalších. Lidi jsou naštvaní, ale musíme je odkazovat jinam,“ zlobí se Helena Burešová, vedoucí lékárny U Bílého jednorožce na náměstí Republiky v Plzni. Odhadnout, kdy se situace opravdu zlepší, si netroufá. „Je to naprosto nevyhovující systém. Maminky s dětmi i samotní nemocní musejí běhat po lékárnách a na nás se zlobí, že jsme si neudělali zásoby. A to se týká i jiných léků. Neustále něco není. Vůči lidem je to nedůstojné.“ dodává Burešová.