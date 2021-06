Po několika měsících se opět otevřely restaurační podniky, hospody a bary. V klatovském podniku Jana Antala bývalo o víkendech vždy plno, nyní si o tom ale může zatím nechat jen zdát.

Jan Antal při otevírání svého baru v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Na otevření se Antal těšil. „Už bylo na čase. Uvidíme, zda se lidé vrátí do hospod, zatím to nevypadá, že by bylo narváno. Těžko říct, jestli se bojí, protože moje věková klientela jsou lidé kolem dvaceti let. Spíš asi zůstávají venku a využívají počasí. Doufám ale, že se vrátí, až se počasí zhorší,“ přál si Antal.