Ani říjnovým senátním a krajským volbám se nevyhnou speciální opatření spojená s koronavirem. Lidé budou muset v pátek 2. a v sobotu 3. října volit za přísnějších epidemiologických nařízení. Ti, kteří budou v karanténě či izolaci, mohou volit už ve středu 30. září v drive-in stanovištích z auta. K dispozici budou na sedmi místech v kraji, tedy po jednom v každém okrese.

„Drive-in volební stanoviště budou otevřena ve středu 30. září v čase od 7 do 15 hodin. Kdo se nebude moci dostavit autem, oznámí tuto skutečnost na Krajský úřad. Ve dnech řádného termínu voleb k němu dorazí komise v ochranných prostředcích s volební urnou,“ vysvětluje Jan Nový, vedoucí odboru vnitřních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Podle Nového by však lidé v karanténě nebo izolaci měli upřednostnit možnost volit z auta. „Komise, která v termínu voleb chodí k lidem domů, zvládne zhruba 20 voličů denně, což není mnoho. Nemůžeme provádět desítky výjezdů denně, na to nemáme dostatek vojáků ani odborných zapisovatelů. Prvotně by proto měli lidé v karanténě využít možnosti drive-in,“ uvádí Nový s tím, že většina drive-in center se bude nacházet v areálech SÚS PK. „Jen v okrese Plzeň-sever bude stanovištěm dětské hřiště v Třemošné a v Plzni areál DEPO2015,“ říká. Na každém drive-in stanovišti bude připraven stan a čtyřčlenný tým v ochranných prostředcích, který převezme hlasovací lístek od voliče po jeho předchozí identifikaci přímo z okénka vozu.

„Komise se bude skládat z jednoho zapisovatele, což je úřadem určená osoba, a dále pak ze tří zaměstnanců Armády ČR,“ informuje mluvčí Krajského úřadu Eva Mertlová.

Lidé v karanténě či izolaci, kteří chtějí volit, ale nebudou moci autem dorazit, se musí ve čtvrtek 1. října ohlásit na Krajském úřadě. „V jiný den registrace nebudou přijímány,“ říká Mertlová. Komise bude objíždět obyvatele v pátek od 7 do 22 hodin, v sobotu pak od 7 do 14 hodin.

Lidé v karanténě či izolaci, kteří mají možnost hlasovat z auta, volí 30. září v drive-in centrech

Lidé v karanténě či izolaci, kteří nemohou přijet autem, se musí ohlásit 1. října na Krajském úřadě, 2. a 3. října je může navštívit komise

Zdraví lidé volí v klasických volebních místnostech 2. a 3. října