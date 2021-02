Další nepříznivá zpráva zasáhla obce, které spadají do lokality Březový potok na Horažďovicku, kde by mohlo vzniknout úložiště jaderného odpadu. SÚRAO rozšířilo oblast o další obce.

Ilustrační foto. | Foto: Veronika Strolená

V prosinci se Březový potok dostal do užšího výběru čtyř lokalit pro plánované úložiště. Týkala se to Chanovic, Kvášňovic, Maňovic, Olšan, Pačejova a Velkého Boru. Počátkem roku ale přišla další nepříjemná zpráva, kterou nikdo nečekal. „Ředitel SÚRAO Jan Prachař sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že byly zahrnuty do území, o které se rozšiřuje tzv. lokalita Březový potok. Rozšíření se týká obcí Břežany, Kovčín a Malý Bor a města Horažďovice. Takže nově se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká 10 samosprávných celků a lidí z jejich 32 sídel,“ řekl starosta Chanovic a zároveň mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti Petr Klásek s tím, že všech deset dotčených obcí nesouhlasí dlouhodobě se záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu umístit na jejich správním území hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.