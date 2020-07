Tygřici ussurijskou a pár lvů chová u svého domu v Čejkovech na Klatovsku Miroslav Lenc (66). Velké šelmy jsou jeho mazlíčky, chodí za nimi do klece, kde je hladí a mazlí se s nimi, dokonce od nich dostává i „pusinky“. Na exotická zvířata, která mají výběhy hned u silnice, se do malé vísky jezdí dívat řada zájemců.

„Chov šelem byl vždy mým snem. Jako prvního jsem si pořídil samce pumy americké Mikyho, to bylo před dvanácti lety. Rok na to jsem si pořídil k němu samici Lízinku, po dalších pěti letech lvici Elzu, za čtyři roky lva Tondu a před třemi roky tygřici Máju. Tu mi přivezli z Maďarska, bylo jí pět měsíců. Byla výborně vychovaná, hned druhý den jsem ji mohl vodit na vodítku, a to i ve městech – v Klatovech či Sušici. Ale maximálně do doby, než jí byl rok, pak už jsem měl strach, že bych ji neudržel, kdyby se něčeho lekla. Na vodítku jsem vodil i pumy, ale to by dnes už nešlo, je to zakázané,“ řekl Deníku chovatel, který už pumy nechová. Poté, co si pořídil tygřici, se jich musel vzdát. „Dnes jsou v zoologické zahradě v Istanbulu. Osobně jsme se na ně se ženou podívat nebyli, ale sledujeme je na internetu,“ uvedl Lenc.

Dodnes ho mrzí, že se musel vzdát i malého tygříka, kterého si pořídil k Máje. „To bylo vloni na podzim, byly mu tři měsíce. Musel jsem ho přihlásit na životním prostředí Plzeňského kraje, ti mi ale chov zakázali s tím, že se tygři nesmějí rozšiřovat. Tak jsem tygře musel odvézt zpět. Přitom chovatel od Kutné Hory si tygříky přivézt mohl a bez problémů je přihlásil,“ posteskl si chovatel. Dodal, že lvici a tygřici pouští k sobě, hrají si spolu. Pustil k sobě i lva a tygřici, ale bála se ho, vrčela na něj. Tak je radši rozehnal.

„Já si s nimi hraji. Kdybych k nim nemohl jít, tak bych je nechtěl. Tygřice je můj mazlíček, líže mi i šlehačku z pusy. Pouze si dávám pozor na lva, když lvice hárá. To on si ji hlídá. Zatím ale na mě nezavrčel. Šelmy mě napadly jen jednou, to na mě skočil pumák, když se kočka hárala a já ho chtěl vzít ven na vodítko. On od ní nechtěl pryč, tak mě varoval. Štípl mě do břicha a do boku. Tak jsem radši šel z klece,“ popsal Lenc. Dodal, že každé ze zvířat sežere denně zhruba pět kilogramů masa. Chov už dále rozšiřovat nehodlá.