Zřejmě poslední lyžovačku na Šumavě si můžete užít o tomto víkendu.

Lyžovačka na Špičáku. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Nástup teplého jarního počasí, které hlásí ke konci března předpovědi i pro oblast Železnorudska, může znamenat, že tento týden bude posledním v zimní sezoně 2022/23, kdy se bude v tamních areálech lyžovat. Během předchozích dnů do rána připadlo jenom pár centimetrů sněhu, přes den už jsou většinou teploty nad nulou a sněhová pokrývka ze sjezdovek ubývá.

„Určitě pojedeme do konce tohoto týdne, tedy do neděle 19. března, takže kdo si chce ještě u nás zalyžovat, neměl by to odkládat. Pak uvidíme, co udělá počasí se sjezdovkami, a podle toho se rozhodneme,“ řekl k aktuálním podmínkám ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Otevřené jsou sjezdovky jednička Turistická, trojka Slalomová i pětka Spodní Šance, zatím jsou sjízdné v celé své délce od vrcholu až k lanovce/kotvě, dvojka U Zalomeného pak v dolním úseku. V průměru na nich leží 30 centimetrů sněhu. Místy už i méně. „Návštěvnost byla v tomto týdnu, byť byl poslední turnus jarních prázdnin, nízká. Na svazích jsou většinou školní kurzy,“ dodal Kasík.

Kromě Špičáku je ještě možné si zajezdit a užít pravděpodobně posledních zimních radovánek v areálech Nad nádražím, Belveder, Alpalouka a Samoty. Vydat se můžete i do Kašperských Hor, kde se navíc v neděli od 10.30 hodin koná závod v obřím slalomu pro děti i dospělé, můžete tak přijít závodníkům zafandit.

Běžecké trasy už bohužel kvůli nedostatku sněhu nejsou od konce února upravovány.