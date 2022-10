„Adámek neslyší na jedno ucho. Asi si umíte představit, jak složité by bylo dětství, školní léta, dospívání i život s takovou vadou. Adámek i jeho bráška, který mimochodem, když psal dopis Ježíškovi, tak nakreslil jako jediné přání velké ouško pro bráchu, sní o tom, že bude moci prožít normální život a vnímat svět jako všichni ostatní,“ uvedl Ztracený.

Možnost pro chlapečka existuje, v Čechách se však operace, kterou Adámek potřebuje nedělají, ale v Americe tuto operaci se skvělými výsledky provádějí. Podobný zákrok bohužel pojišťovny nehradí a je dost nákladný. „Jde o 2 600 000 Kč. Vím, je to hodně, ale zázraky se někdy dějí. Rozhodl jsem se příběh zveřejnit a sám se finančně podílet, protože v dnešním složitém a leckdy smutném světě bych si přál vidět jeden splněný sen v podobě toho vysněného ouška pro dvouletého Adámka,“ sdělil zpěvák.

V první řadě je nutné co nejdřív zarezervovat termín operace. To samotné stojí 5000 dolarů, 125 000 Kč. „Tuhle částku jsem se rozhodl věnovat já pomocí svého Nadačního fondu. Právě pro tyhle případy jsem ho založil a budu doufat, že tím dám impuls komukoliv dalšímu, koho by tento příběh zasáhl a dojal. Rád bych tak poprosil, jestli byste se ke mně připojili a zkusili jsme společně ouško pro Adámka zajistit. Je jedno, jestli pošlete 100, 500 nebo 1000 korun, každá koruna může být ta rozhodující a věřím, že jednoho dne přijde Adámek s bráchou na koncert a bude slyšet jako všichni ostatní a že ho bude čekat skvělé obyčejné dětství a život bez omezení.“

Operace spočívá v modelaci zevního zvukovodu, v rekonstrukci středouší a modelaci boltce, kožního štěpu v jedné době. „Moc bychom si přáli, aby Adámek mohl v brzké době podstoupit operaci v USA, protože čím dřív půjde na operaci, tím je větší šance, že bude slyšet na operované ouško jako na zdravé s co nejmenší ztrátou. Čím déle se bude otálet s operací, hrozí, že nerv v oušku zakrní. Budeme vděčni za veškerou pomoc, protože bez přátel, rodiny a neznámých dárců bychom tuto situaci sami jen těžko finančně zvládli,“ napsala v příběhu maminka Adámka.

Sbírku najdete na donio.cz Ouško pro Adámka, a tam se dočtete i celý Adámkův příběh a podrobnější informace o operaci.

