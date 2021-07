Dopoledne slunečno, téměř bez jediného mraku, a odpoledne pomalu apokalyptický scénář - krupobití, bouřka a voda až po pás. Tak to ve čtvrtek vypadalo v Mariánských Lázních mezi patnáctou a osmnáctou hodinou.

Foto: Franta Brantl a Radek Dymáček

Vyslechli jsme si očitého svědka, který zachoval chladnou hlavu a vše zdokumentoval. "Okolo šestnácté hodiny jsme byli v obchodě, najednou kroupy, déšť, slejvák jako blázen, tak jsme se rychle běželi schovat do auta. Jeli jsme po hlavní třídě a najednou se z kopců, z kolonády valily haldy vody. Situace byla v tu chvíli velmi dramatická, tak jsme se snažili někam ukrýt, ale vůbec to nešlo, protože voda byla až po dveře auta, takže jsme zkoušeli co nejrychleji projet, ale nějak se to přes tu vodu nedařilo. Zhruba deset minut jsme byli uvězněni, než se krupobití přehnalo. Když se nám podařilo konečně odjet, tak akorát přijížděli hasiči," sdělil Franta Brantl z Mariánských Lázní.