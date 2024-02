Ulice Strážova zaplavil v sobotu 10. února masopustní průvod, který opět nezklamal. Sešly se na něm stovky masek, které braly dech originalitou, nápadem, vzhledem i množstvím. Těžko se vypichují ty nej, všichni zaslouží velký obdiv. Ale dalo by se říci, že se tam slétlo asi nejvíce včel, a to hned více rojů.

Masopust ve Strážově. | Video: Daniela Loudová

Masopust má ve Strážově dlouhou tradici, kterou se stále daří udržet a svojí velikostí je jedním z největších na Klatovsku. Není tak divu, že se na něj jezdí podívat lidé z širokého okolí a jejich počet je rovněž ve stovkách. „Strážovský masopust je akcí, na kterou jsem moc pyšný. Při pohledu na průvod jsem hrdý na to, že nás Strážováci nenechají na holičkách, a ani jiní. Vždy se sejde tři až čtyři stovky masek. První masopust se konal v roce 2011. Tehdy to byla taková cesta do neznáma, ale od té doby je vidět, že se místní rádi baví a každý rok přijdou,“ řekl starosta Strážova Josef Rousek.

Nechyběly ani alegorické vozy, v čele jel povoz s muzikanty, poté kočár se starostou a následoval vůz se sportovními fanoušky. „Při pohledu na průvod vidíme masky všech generací a jsem rád, že Strážováci takto drží spolu a stejně tak spolky, se kterými akci pořádáme,“ dodal starosta.

Zdroj: Daniela Loudová