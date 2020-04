Policisté jí však na hranicích ve Vojtanově sdělili, že to není opodstatněný důvod, takže se má vrátit domů. To se stalo Ditě Orthové z Hranic u Aše, která se chtěla shledat se svým dítětem a dodatečně oslavit narozeniny. Odjela i s nakoupenými dárky.

Využila nového nařízení vlády, že za rodinnými příslušníky je možné vycestovat do zahraničí. Počítala i s tím, že po návratu zůstane v karanténě. A policistům předložila rodný list syna i doklad o jeho bydlišti v Německu. „Nechápu, proč mě za ním nepustili, když vláda od 14. dubna povolila výjezd do zahraničí za určitých podmínek, a to je například i návštěva příbuzných,“ říká Dita Orthová.

„Bylo to velmi nemilé překvapení, když mě policisté na hraničním přechodu Vojtanov za synem nepustili s odůvodněním, že se nejedná o opodstatněný důvod k vycestování,“ popisuje žena, která uposlechla a vrátila se zpět domů. Požádala však o vysvětlení Ministerstvo vnitra, které má Deník k dispozici. „Napsali, že je vše v kompetenci policistů na hraničních přechodech. Že je na nich, zda vyhodnotí opodstatněný důvod k vycestování. To mě šokovalo. Znamená to tedy, že když bude hodný policista, za synem mě pustí, a pokud se policista špatně vyspí, za synem mě nepustí?“ ptá se Dita Orthová.

Ministerstvo vnitra na dotaz Deníku, proč ženu nepustili za synem, odpovědělo, že v souladu s usnesením vlády ze dne 6. dubna je od 14. dubna vycestování z území České republiky možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. „Nezbytnost takové cesty musí být na hraničním přechodu doložena všemi dostupnými podpůrnými dokumenty. Upozorňujeme, že vzhledem k opatřením na hranicích v ostatních státech nelze garantovat vstup na území jiných států. Pokud je tedy cesta nezbytná, což musí na hranicích prokázat, tak paní vycestovat může. Po návratu však musí absolvovat povinnou 14denní karanténu,“ uvádí tisková mluvčí Ministerstva vnitra Hana Malá.

Dita Orthová chce za synem jet znovu. „Dám vědět, jak to dopadlo,“ slibuje.