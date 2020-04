Školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené a zatím není jasné, kdy se otevřou. Starosti to dělá hlavně maturantům. Jistotu nemají ani ohledně samotného konání zkoušky. Školy řeší přípravu maturantů individuálně a snaží se jim maximálně pomoci.

Církevní gymnázium v Plzni komunikuje se studenty přes online systém Bakaláři, v němž učitelé žákům zadávají úkoly v rámci samostudia a následně je kontrolují. „Maturanti mají v podstatě veškerou látku probranou, což je jedna stránka věci. Druhou je to, že se dostali do situace, kdy by měli využít své zodpovědnosti,“ upozornil zástupce pro organizaci studia Petr Halajčuk. Kantoři podle něj dělají, co mohou, aby maturantům pomohli.

„Komunikace s učiteli je výborná, již jsem absolvoval videohovor s češtinářkou, respektive cvičnou ústní maturitní zkoušku. Celkem mi to vyhovuje, protože sezením v lavici jsem se nikdy moc nenaučil,“ řekl maturant Pavel Broshardt z Církevního gymnázia v Plzni.

Kantoři s žáky komunikují i po telefonu či přes e-mail. Jejich práci si žáci většinou pochvalují. „Učitelé se nám snaží všemožně pomáhat,“ pochválila pedagogy maturantka Eliška Lucáková.

PROBLÉM S MOTIVACÍ

Možnost nahradit maturitní zkoušku zprůměrováním známek z posledních tří vysvědčení označují učitelé jako krajní řešení. Současná nejistota ohledně podoby závěrečného hodnocení dělá problémy oběma stranám. „S žáky soucítím. Teď v dubnu by se připravovali na maturitu, ale nevědí, zda zkouška bude, a tudíž zda se mají vůbec učit,“ poznamenala ředitelka Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Naděžda Mauleová.

Maturanti to vidí stejně. „Je těžké najít motivaci se učit, když je tu i varianta, že se maturovat vůbec nebude,“ stěžuje si Lucáková. Mnozí žáci v tom však vidí způsob, jak se obávané zkoušce vyhnout. „Možnost, že by se maturity vůbec nekonaly, mi přijde schůdná, skoro až vítaná,“ přiznal Broschardt.

NABÍZEJÍ POMOC

V době krize se našla na internetu řada lidí, kteří chtějí maturantům pomoci. Na různých platformách vznikly skupiny, v nichž starší kolegové nabízejí zdarma doučování přes skype, e-mail nebo jiným kanálem. Takovou skupinu založil před dvěma týdny na facebooku Vojtěch Linka. „Vzhledem k tomu, že se doučováním částečně živím, napadlo mě, že by to byl dobrý způsob, kterým bych i já mohl někomu v této nové situaci pomoci. Zároveň mě napadlo, že je v mém okolí možná víc lidí, kteří by se rádi zapojili,“ popsal Linka svou motivaci k založení skupiny Studenti studentům.

ROZHODNE 1. ČERVEN

Klíčový termín pro maturity je 1. červen. Pokud se školy otevřou do tohoto data, začnou maturity tři týdny po otevření škol. Vypadaly by stejně jako v minulých letech, jen bez písemné práce z češtiny a cizího jazyka. U praktických zkoušek může ředitel školy upravit jejich konání. Pokud se však do 1. června školy žákům neotevřou, bude hodnocení maturitní zkoušky vycházet z průměru známek na posledních třech vysvědčeních. Žáci, kteří nebyli v prvním pololetí posledního ročníku hodnoceni nebo neprospěli, budou mít možnost komisionálního přezkoušení.