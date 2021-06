Získání titulu světového dědictví UNESCO nikdy nebylo blíž. Jedenáct předních lázeňských měst Evropy potěšila velmi nadějná zpráva. Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně se na konci července společně s osmi evropskými lázeňskými městy dozví, jestli budou zapsány na prestižní Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

Poradní organizace ICOMOS navštívila lázeňský trojúhelník v září 2019. „Objížděli všech těch jedenáct měst, byla to taková brutální mise téměř dva měsíce dlouhá v kuse, kde opravdu projeli všechna ta města. Mělo se rozhodovat už vloni, ale bohužel se to kvůli koronaviru vše posunulo, říká starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Doporučení poradní organizace ICOMOS má velkou váhu pro jednání Výboru světového dědictví.

„Jednoznačně je to zásadní z toho důvodu, že se jedná o odbornou skupinu, která kontroluje a hodnotí nominovaný statek přímo na místě. K tomuto posudku a doporučení se výkonný výbor světového dědictví s největší pravděpodobností přikloní,“ uvádí starosta Františkových Lázní Jan Kuchař, který spolupracuje na nominaci již přes sedm let a přiznává, že i pro něho samotného se jedná o velký úspěch.

Přijede víc turistů, zvýší se tržby

Pro lázeňský trojúhelník je to po více, jak deseti letech obrovský zdar. Zvýší se například návštěvnost, ale i diverzita turistů z jiných zemí. „Unesco turista je velmi bonitní a při analýze se společností Master Card vyšlo, že bychom mohli zvýšit tržby v rámci cestovního ruchu v celém regionu zhruba o dvacet až třicet procent. To by pro Karlovarský kraj znamenalo ročně až dvacet miliard korun v tržbách navíc,“ pokračuje starosta Františkových Lázní.

Pro samotné Františkovy Lázně je to podle slov Jana Kuchaře absolutní prestiž a nejvyšší ocenění, které by mohlo město získat. „Je to skvělá zpráva pro dlouhodobou udržitelnost lázeňství i cestovního ruchu ve městě. Pro podnikatele i investory je UNESCO velkou jistotou", dodal starosta. Na náročné přípravy vzpomíná starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. „Ten proces začínal hluboko v minulosti, kde jsem na politiku ještě ani nepomyslel. Táhne se to přes deset let a na nominaci bylo spousty kandidátů, až se to vykrystalizovalo do té naší jedenáctky. Musím říct, že poslední roky jsme se tomu věnovali intenzivně. Bylo to opravdu neskutečné dobrodružství,“ popisuje starosta Kalina.

„K dnešnímu datu víme oficiální stanovisko ICOMUSU, které je veskrze kladné. Samozřejmě bezbřehý optimismus na místě není, ale mírný určitě,“ usmívá se Martin Kalina a poukazuje na skutečnost, že ICOMOS je poradním orgánem UNESCA, takže konečné rozhodnutí bude především na svrchovaném orgánu. Zápis na seznam UNESCA je velký věhlas i pro Mariánské Lázně.

"…rapidní nárust klientely z celého světa."

„Ta značka sama o sobě nepřináší žádné hmatatelné požitky, ale samozřejmě je to velká prestiž a pokud se to všechno dobře uchopí, tak jak je vidět na příkladu Českého Krumlova, tak to opravdu znamená rapidní nárust klientely z celého světa, což je jeden z důvodů, proč jsme o to usilovali,“ dodává Martin Kalina. Jestli uslyšíme po lázeňském trojúhelníku bouchat šampaňské, to se dozvíme už koncem července, kdy proběhne 44. zasedání Výboru ve dnech od 16. až 31. července 2021, kdy se bude rozhodovat právě o této nominaci.

Nominaci společně připravily Belgie, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Velká Británie a Česká republika. Tvoří ji jedenáct významných lázeňských měst, kromě Karlových Varů, Mariánských Lázní a Františkových Lázní jde o Baden-Baden, Bad Ems, Bad Kissingen, Baden u Vídně, Bath, Montecatini Terme, Spa a Vichy.