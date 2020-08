Silnici mezi Černicemi a Štěnovicemi zablokovala v pátek dopoledne smrtelná nehoda.

Tragická nehoda se stala v pátek dopoledne v ulici K Cihelnám v Plzni Černicích. Teprve 18letá dívka zde zemřela poté, co ji srazil kamion. "Šla po pravé straně vozovky ve směru od Štěnovic na Plzeň. Dle prvotních informací se náhle rozhodla přejít vozovku a vstoupila do jízdní dráhy nákladního vozidla, které řídil muž ročník 1994," popsala vznik kolize mluvčí policie Ivana Jelínková. Řidič na to nestihl zareagovat.