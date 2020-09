Až šest let může v kriminále strávit Štěpán Šink (24) z Horažďovicka, který se u klatovského soudu zpovídá z toho, že s terénním motocyklem najížděl na jednoho z policistů, kteří se ho snažili dopadnout při honičce po Horažďovicku. Kromě toho byl u Šinka nalezen pervitin.

Štěpán Šink u klatovského soudu. | Foto: Deník / Milan Kilián

Vše se odehrálo letos 29. února. Šink, ač má nyní zákaz řízená motorových vozidel a byl podle svých slov pod vlivem drog, tehdy sedl na svůj motocykl Honda 125 bez registračních značek a jel si koupit cigarety do obchodu v Myslívě. „Když jsem vyšel a sedl na motorku, viděl jsem policejní auto. Tak jsem to otočil a jel na druhou stranu. Oni se rozjeli za mnou, chtěli mě zastavit, já jim ujížděl,“ vypověděl u soudu Šink. Snažil se hlídce ujet po silnici, pak prchal i po loukách. Nakonec pronásledovatelům na chvíli zmizel z očí, když vjel do lesa. Tam ho ale zastavil spadlý strom. Motorku proto „chcípl“, položil na zem a snažil se schovat v podrostu. Zradily ho ale stopy ve sněhu, a tak za chvíli spatřil, jak k němu oba policisté běží. Reagoval tím, že naskočil na stroj a rozjel se proti nim z kopce.