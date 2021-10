Nejhojnější účast byla v Plzni. Na drive in dorazilo 22 občanů. „V Klatovech jsme měli devět voličů, v Sušici čtyři, tři občané hlasovali v Domažlicích, ve Třemošné (okres Plzeň-sever pozn. red) sedm, v Přešticích (okres Plzeň-jih – pozn. red.) devět a v Rokycanech pět. Nejméně voličů jsme měli v Tachově, do 16 hodin tam hlasoval pouze jeden člověk,“ vyjmenoval Nový s tím, že účast na drive-inech byla letos nižší než v loňských krajských volbách.

První volební den se podle Jana Nového, vedoucího odboru vnitřních věcí plzeňského krajského úřadu, konal bez problémů. „Nemáme nahlášené žádné potíže,“ informoval s tím, že odevzdat hlas vyrazilo v kraji do 16 hodin šest desítek voličů.

První občané v regionu ve středu odevzdali hlasy kandidátům do poslanecké sněmovny. Voleb na takzvaných drive-inech se mohli zúčastnit pouze lidé, kteří jsou kvůli onemocnění covid-19 v domácí karanténě nebo izolaci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.