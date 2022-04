Start cyklojízdy a štafet se konal tentokrát na hrázi Kovčínského rybníka, jelikož právě Kovčín je jednou z obcí, která začala rovněž spadat do lokality Březový potok po rozšíření území pro vznik úložiště. „Nesouhlasíme se tím. My jsme s úložištěm nesouhlasili už dávno předtím než jsme byli přidruženi do lokality Březový potok. Náhle to přišlo jako blesk z čistého nebe v lednu 2021 ze SÚRAO, že jsme se stali součástí rozšířeného území společně s dalšími dvěma vesnicemi a jedním městem. Bojujeme společně, zastupitelstva všech obcí mají stejný postoj, nechceme tady úložiště,“ řekla starostka Kovčína Eva Dajčová.

Životem spolu manželé z Klatov tančí už 65. rok

Dle jejích slov se k tomu stejně staví i obyvatelé, kteří se nyní ještě více zapojují do protestů. „Lidé v obci mají k tomuto záměru rovněž odpor, protože by to mělo nedozírné následky na obyvatelstvo i na přírodu. Dříve se několik obyvatel pochodů občas zúčastnilo, ale nyní, když se nás to týká přímo, tak se zapojují víc a i děti, které dnes poběží štafetu,“ dodala starostka, která rovněž podotkla, že rozloha Kovčínského rybníka, je přes 100 ha, a úložiště by mělo zasáhnout plochu pětkrát větší.

Do protestu se zapojil také Marek Svačina z Pačejova. „Zapojuji se kvůli odporu proti úložišti. Vznik v této krajině je podle mě nepřijatelný. Účastním se protestů s menšími přestávkami od začátku. Z toho, že území bylo ještě více rozšířeno, nemáme radost nikdo,“ uvedl Svačina.

Všichni společně se pak sešli na náměstí v Horažďovicích, kde se konal doprovodý program včetně proslovů starostů dotčených obcí.