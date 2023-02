Akce, která se podle pořadatelů konala možná naposledy, není protestem a nejsou na ní žádné proslovy. Má hlavně oslovit širokou veřejnost, která stojí fronty do muzea historie letiště a létání na západě Čech, které začalo v Plzni už po první světové válce. Aby si uvědomili, jak by to bylo smutné, pokud by kraj a město přišly o zpevněné letiště, řekl ČTK za organizátory Štefan Koprda, šéf spolku EAGA, Evropské asociace pro rozvoj všeobecného letectví, která chce letiště rozvíjet a udržet jeho fungování.

Díky pěknému počasí i atraktivitě letounů jsou pojížděcí dráhy plné automobilů, které dnes mohly do areálu vjíždět přes Líně i přes Novou Ves. Přijely hodně rodiny s dětmi. "Fronta aut mířících sem je až od Sulkova za Plzní, což je zhruba čtyři kilometry. To tu ještě nikdy nebylo," řekl Luděk Kraus, spoluorganizátor a majitel místního Aviatického klubu. Počet návštěvníků odhadl téměř na 15.000.

1/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 2/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 3/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 4/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 5/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 6/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 7/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 8/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 9/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 10/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 11/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 12/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 13/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 14/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 15/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 16/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 17/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 18/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 19/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 20/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 21/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 22/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 23/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 24/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 25/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 26/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 27/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 28/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 29/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 30/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 31/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 32/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 33/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 34/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 35/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 36/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních 37/37 Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ Letecký den na letišti v Líních

"Nejsme tu proti gigafactory, my tu jsme za záchranu letiště. Myslíme si, že je hloupost ho za státní peníze likvidovat," řekl zástupce leteckých škol z Líní Michal Švihla. Vláda o gigafactory velmi stojí. VW se má do konce března vyjádřit, zda zvolí Líně nebo Polsko, Slovensko či Maďarsko. Stavět by chtěl začít koncem roku 2024 a vyrábět články do baterií od roku 2027.

Poprvé na letiště přijel, na pozvání organizátorů, ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Rozmlouval s občany a vysvětloval jim, že stavba gigafactory je velkou příležitostí pro ČR, která ji považuje za klíčovou pro transformaci českého autoprůmyslu. "Tohle je úkol, který vláda musí řešit, a bylo by nezodpovědné, kdybychom to hodili na hlavu, když navíc vidíme, jak se k tomu staví Polsko a jiné státy, které o to usilují a jsou schopny pro to obětovat leccos, protože to samozřejmě znamená obrovskou příležitost do budoucna. Bude určovat, jestli půjdeme s naším průmyslem a ekonomikou dopředu," řekl Kupka. Kraus ministrovi řekl, že na této akci je vidět, že za letištěm veřejnost stojí a zajímá ho. Kupka dodal, že smyslem jeho cesty je také hledání náhrady za Líně. "To je určitě nezbytná podmínka," dodal.

1/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 2/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 3/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 4/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 5/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 6/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 7/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 8/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 9/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 10/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 11/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 12/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 13/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 14/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 15/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 16/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 17/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 18/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 19/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 20/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 21/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 22/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 23/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 24/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 25/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 26/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 27/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 28/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 29/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 30/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 31/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 32/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 33/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 34/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 35/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 36/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 37/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 38/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 39/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 40/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 41/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 42/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 43/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 44/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 45/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 46/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 47/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 48/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 49/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 50/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 51/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 52/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 53/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 54/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 55/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 56/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021). 57/57 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Z areálu letiště v Líních nedaleko Plzně (28. 10. 2021).

Podle šéfa leteckého muzea Classic Trainers Jiřího Horáka není nemožné desítky letadel z Líní přemístit jinam. "Je to jenom o vůli a penězích. Pokud to vláda myslí upřímně, tak by se to mohlo povést," řekl. Problémem ale bude vybudovat dostatečně dlouhou zpevněnou přistávací a vzletovou dráhu, minimálně 1300 metrů dlouhou. Uvedl, že muzeum, které je v ČR výjimečné svými funkčními historickými letouny, je věnované západočeskému létání a dává smysl, že je v Plzni. Spolu s Krausem pochválili výrazně zlepšenou komunikaci ze strany vlády a ministerstev. "Začíná to být konstruktivní," dodal Horák.

Muzeum, které plní vzdělávací funkci, navštíví přes 5000 lidí ročně včetně škol. Kupka uvedl, že ministerstva průmyslu a dopravy jednají o třech až čtyřech alternativách za Líně, které se teď prověřují, a měly by být co nejblíže.

1/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 2/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 3/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 4/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 5/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 6/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 7/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 8/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 9/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 10/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 11/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 12/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 13/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 14/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 15/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 16/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 17/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 18/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 19/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 20/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 21/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 22/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 23/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 24/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 25/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 26/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 27/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 28/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 29/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 30/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 31/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 32/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021 33/33 Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens Den otevřených dveří v Hangáru 3 na letišti v Líních, 28. 10. 2021

"Takové letiště s 2400 metrů dlouhou a 60 metrů širokou přistávací a vzletovou dráhou už nikde nepostavíte. Problém bude i s poloviční dráhou, protože všude budou lidé křičet, že jim tam budou létat letadla. Na našem území už plochu s těmito parametry nikdo nikde nepostaví," řekl bývalý meteorolog letiště Václav Dvořák. Neveřejné vnitrostátní a mezinárodní letiště Líně nevyužívají podle něj jen piloti a letecké kluby, ale také letecká záchranná služba, vojáci a integrovaný záchranný systém.

Občanská iniciativa STOP gigafactory shromažďovala na místě podpisy pro vyhlášení místních referend proti možné továrně v okolních obcích Líně, Zbůch a v Dobřanech. Lidé, kteří tam bydlí, většinou podepíší, řekl Lubomír Utěšený za spolku.

Kvůli obrovskému zájmu veřejnosti nemohli dnes organizátoři vytvořit plánovaného protestního "hada" na pojížděcí dráze u hangáru.