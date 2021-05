Na počest vítězství spojeneckých armád a osvobození Plzně přeletělo v neděli nad západočeskou metropolí několik letounů. Nad centrum města vyrazil jako první americký vojenský čtyřmotorový turbovrtulový transportní C 130 Hercules, po něm záchranářský vrtulník W 3A-Sokol a leteckou podívanou završil švýcarský cvičný letoun Pilatus se dvěma válečnými Harvardy.

Historická letadla se Sokolem startovala z letiště v Líních. Před vzletem bylo na letišti rušno, piloti klubu Classic Trainers své stroje na akci pečlivě chystali. „Letadla zkontrolujeme, doplníme palivo a olej. Vše musí být bezpečné,“ řekl na místě Michal Krechowski z Classic Trainers.

Na let se svým švýcarským Pilatusem se těšil Radim Vojta, který pracuje jako pilot a létá už 27 let. „Každý let je něčím specifický a vyžaduje přípravu. Dnes jsme měli s ostatními piloty briefing. Museli jsme si vše ujasnit, aby nedocházelo ke kolizním situacím,“ uvedl pilot s tím, že člověk, který létá, musí být vždy a na všechno připravený.

Letouny vzlétaly kolem druhé hodiny odpoledne a přelety v centru Plzně sledovaly tisíce lidí.