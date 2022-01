Stejně tak běžkaři vzali útokem stopy na Železnorudsku, nevynechali ani Srní a Prášily.

Rozhodně nouzi o návštěvníky neměly ani lyžařské areály. Živo bylo ve všech. Nejrušněji však asi na Špičáku, kde se kromě tradičního lyžování konaly v sobotu odpoledne závody Red Bull Homerun, takže se bylo i na co dívat. Představilo se tam na tři stovky jezdců, někteří i v maskách. „My jsme si užili s rodinou lyžovačku a teď se ještě podívám na nějaké jezdce. Vidíme to poprvé, tak nevíme, co máme očekávat, ale je jich tady hodně, tak předpokládám, že to bude jízda. Jinak jsou tady skvělé podmínky, ale díky tomu je taky dost těžké zaparkovat. Když jsme asi v deset přijeli, tak už nebylo na velkém parkovišti skoro kde. Ale buďme rádi, že někam vůbec můžeme,“ zhodnotil sobotu na Špičáku Daniel Uhel.

