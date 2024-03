„Je překvapivé, že elektronické přihlášky k vysokoškolskému studiu ještě nejsou standardem. Zapojení bankovní identity by to mělo změnit. Čerstvé zkušenosti z přihlášek na střední školy ukázaly, že bankovní identita je preferovaná varianta ověření totožnosti, pro online podání ji využilo 86 % uchazečů. Nepochybuju o tom, že studenti jsou stejně jako rodiče digitálně zdatní a disponují bankovní identitou. Velmi mě těší, že Západočeská univerzita tuto možnost budoucím studentům nabízí,“ říká výkonný ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička.

Na Západočeskou univerzitu v Plzni se loni hlásilo přes 8 500 uchazečů o studium. V letošním roce je očekáván obdobný počet zájemců a zájemkyň o studium. Možnost podání elektronické přihlášky ke studiu celý proces přijímacího řízení nejenom zjednoduší a zrychlí, ale i zlevní.

„Věříme, že zájemci o studium na naší univerzitě ocení možnost podat přihlášku ke studiu online, bankovní identita zpřístupňuje elektronickou přihlášku širokému okruhu zájemců. Chceme být maximálně vstřícní k našim současným i budoucím studentům,“ doplňuje ředitel Centra informatizace a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni Jiří Bořík.

Termíny pro podání přihlášek na jednotlivé bakalářské obory Západočeské univerzity v Plzni:

Fakulta aplikovaných věd do 2. května 2024

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara do 30. dubna 2024

Fakulta ekonomická do 30. dubna 2024

Fakulta elektrotechnická do 15.dubna 2024

Fakulta filozofická do 30. dubna 2024

Fakulta pedagogická 30. dubna.2024

Fakulta právnická do 30. dubna 2024

Fakulta strojní do 21. dubna 2024

Fakulta zdravotních studií do 31. března 2024