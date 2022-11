Návštěvníci akce byli spokojení, poprvé s malým synem se do muzea přišel podívat také Tomáš z Plzně. „Přiznám se, že jsem tu podruhé v životě a také náhodou. Šli jsme s malým okolo a zaujali nás vojáci a auta, tak jsme šli rovnou i dovnitř. Výstava je to zajímavá a to, co se tam píše, by měl znát každý Západočech,“ shrnul zážitek návštěvník.

Muzeum je otevřené celoročně od středy do neděle, po domluvě lze ale pro větší skupiny otevřít i mimo provozní dobu. „Expozice chronologicky připomíná dění na konci války u nás na západě a zároveň je propojená s významnými bojišti v Evropě,“ popsal Ivan Rollinger s tím, že milovníky válečné historie jistě zaujmou nejen předměty z bojišť, ale také ty, které se na Plzeňsku z konce války zachovaly. „Jsou to části letadel, které desítky let sloužily třeba jako střecha králíkárny a podobně,“ poznamenal kurátor.

Dary od veteránů

Ivan Rollinger sbírá vojenské artefakty více než třicet let. Pro něj jsou ale jedny z nejcennějších dary od veteránů a jejich příbuzných, což je třeba lodička generála Pattona s jeho podpisem. „Myslím si, že se máme čím pochlubit a jsme atraktivní i pro zahraniční muzea,“ řekl Deníku sběratel.

Podle něj v letošním roce převažují tuzemští návštěvníci. Počty zahraničních se během covidu snížily. „Musím říci, že se to lehce napravuje, ale v prohlubující se krizi se komplikuje cestování, zdražují se letenky a ubytování, tak se to na návštěvnosti podepisuje,“ uvedl.

Doplnil, že i přes to, že veteráni a pamětníci umírají, těší ho, že do Plzně začínají jezdit jejich rodiny. „Jdou po stopách svých otců, dědečků a to je úžasné. V Plzni totiž vojáci strávili po osvobození Evropy ten nejdelší a nejhezčí čas,“ uzavřel.