V nemocnici v Horažďovicích se objevila nákaza koronavirem a během víkendu tam byli vyšetřeni všichni pacienti i zaměstnanci. Konečné číslo osob, kteří měli test pozitivní, je 29. Vedení města zatím nechystá žádná mimořádná opatření.

„Konkrétně jde o 20 pacientů a 9 zaměstnanců. Všichni pozitivně testovaní zaměstnanci jsou v domácí karanténě. Všichni pozitivně testovaní pacienti jsou i nadále bezpříznakoví, tedy neprojevují se u nich žádné zdravotní komplikace související s nákazou. Nikdo nemusel být transportován do nemocnice akutní péče,“ uvedl mluvčí nemocnice Jiří Kokoška.

NEZNÁMÝ PŮVODCE

Podle krajské radní pro zdravotnictví Mileny Stárkové měli nakažení nejvyšší teplotu 37, 1 stupně Celsia a mírný kašel. Kdo nákazu do nemocnice zavlekl, není jisté. „Mohl to být někdo ze zaměstnanců, pacientů i návštěv. Přišlo se na to tak, že jeden ze zaměstnanců pociťoval nechutenství, proto zůstal doma a nechal se otestovat. Když měl pozitivní nález, vedení nemocnice začalo ihned jednat. Odvedli výbornou práci,“ řekla Stárková.

Krajská hygiena nejprve uváděla, že v zařízení je nakaženo až čtyřicet osob, počet nakažených ale po víkendu klesl proto, že byly vyhodnocené hraniční vzorky v národní referenční laboratoři. „Na vládním semaforu jsme stále označeni bílou barvou a není zapotřebí se znepokojovat,“ dodala radní.

Situaci, která v nemocnici nastala, sleduje i vedení radnice, ale prozatím nechystá žádná mimořádná opatření ve městě. „Jsme v každodenním kontaktu s ředitelem nemocnice, který nás informuje o stavu, jaký tam je. Bohužel hygienická stanice sdělovala jiná čísla, než která jsou. Všichni jsou bezpříznakoví, nemocnice vše zvládá bez problémů, vše řeší a reguluje. Hygiena trasuje, tak uvidíme, co z toho vyplyne. Zatím neplánujeme rušení akcí ani nenařizujeme nějaká opatření. Pokud přijde nařízení z hygieny, tak je samozřejmě zavedeme,“ řekl Deníku starosta Horažďovic Michael Forman s tím, že vydali určitá doporučení, aby lidé dodržovali odstupy, nosili roušky, používali desinfekci. Zatím jde ale jen o doporučení, ne povinnost.