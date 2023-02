Jsou to především antibiotické sirupy pro děti, ale i čípky a jiné přípravky na srážení horečky u těch nejmenších. Dodávky léků jsou stále omezené a situace v jednotlivých lékárnách je různá.

Například v plzeňské lékárně U zlatého lva už jsou antibiotika pro dospělé k dostání, ale pro děti stále nejsou léky na horečku ve formě sirupů. „Za poslední dobu jsme jich dostali snad jenom deset kusů. Dlouhodobě nemáme ani nurofeny, panadoly nebo ibalginy. Ale například čípky pro děti ještě máme,“ hlásí tamní lékárnice Jana Majerová.

Jako o něco lepší hodnotí situaci i sedmatřicetiletá Eva ze Šťáhlav: „Léky na horečku před časem vůbec nebyly, pro svého syna jsem je marně sháněla. Teď už se dají někde sehnat čípky i sirup na teplotu.“ Třicetipětiletá Michaela Krotká ze Zbůchu přidává: „V prosinci jsem sirup potřebovala pro své nemocné děti. Naštěstí mě tehdy zachránila sousedka.“

Antibiotika pro dospělé vám vydají i v lékárně na Poliklinice Bory, ale i tady je situace o poznání horší s dětskými antibiotiky. „Ty nemáme dlouhodobě, přišla nám zásilka naposledy asi před měsícem a půl. Čípky na srážení horečky ještě nějaké máme, ale přípravky s účinnou látkou ibuprofen stále dlouhodobě nejsou. A sirupy nemáme vůbec,“ konstatuje lékárník Tomáš Harcuba.

Lepší situace, alespoň co se týče sirupů, je v plzeňské lékárně Menora ve Smetanových sadech. „Nurofen v sirupu pro děti máme. Čípky naopak nemáme dlouhodobě. Víme, že v některých lékárnách si paralenové čípky vyrábějí sami, tak zákazníky odkazujeme tam,“ říká lékárnice Iveta Ježková.

Vzhledem k nedostatku čípků pro děti uvažují o jejich vlastní výrobě například v Benu Lékárně v obchodním domě Centrum v Plzni na Doubravce. Naráží ovšem na problém s nedostatkem surovin. Nemohou totiž pro jejich přípravu sehnat paracetamol ani ibuprofen. „A přitom bychom si uměli poradit. Ale není z čeho a lékárny si suroviny ani nesmí mezi sebou přeposílat. Jinak se tam pro zajímavost přidává ještě kakaové máslo nebo čípkový základ a pak se to vlévá do vymražené čípkové formy. Po vychlazení se forma otevře a čípky se jednoduše vyloupnou,“ prozrazuje vedoucí lékárny Jarmila Hložková.

Sami nemají v lékárně žádné penicilinové sirupy pro děti, jen pět balení paralenových čípků. „Sirupů na horečku pro děti od 3 měsíců přišlo v prosinci 60 kusů a v lednu 40. Všechno se hned tehdy vydalo. Pro dospělé máme nyní jen širokospektrý penicilin, klasický čistý penicilin vůbec ne,“ dodává lékárnice Eva Langhammerová. S tím, že by lidé kupovali léky do zásoby a způsobovali tím jejich nedostatek, se stejně jako v jiných lékárnách nesetkávají. „Zásoby nemá cenu si dělat, ale každá maminka by asi měla mít doma jedny čípky nebo sirup, aby nemusela v případě nouze běhat po lékárnách a mohla pečovat o nemocné dítě,“ dodává Hložková.

Jaká je situace v lékárně U Bílého jednorožce na náměstí Republiky v Plzni vysvětluje její vedoucí Helena Burešová: „Penicilinu máme málo a jen pro dospělé, sirup s penicilinem pro děti dlouhodobě chybí, to je naprostá katastrofa. A třeba nurofenu jsme za poslední dva měsíce neviděli ani krabičku. Ani nurofen sirupy nebo panadol sirupy. Máme naštěstí alespoň paracetamolové čípky a ze zoufalství jsme jsme vzali i tabletky, které jsou kulaté a dají se v případě nouze čtvrtit.“ dodává Burešová. Podle ní je nedostatek některých léčiv především v menších lékárnách také kvůli tomu, že stále funguje prioritní zavážení a selekce lékáren ve prospěch těch korporátních. Malé soukromé lékárny pak nemají příliš možností nedostatkové léky dostat.

Podle České lékárnické komory se situace s dětskými sirupy zlepší už ve druhé polovině února. Výrobce slibuje další dodávky nedostatkových léčiv.

