Kanadský umělec s českými kořeny David Strauzz mění v těchto dnech tvář budovy v centru Plzně. Vybral si místo výrazně zasažené vizuálním smogem. Na dům v Kalikově ulici výtvarník umístí velký portrét doplněný textem upozorňujícím na tento rozšířený problém ve městech.

Výtvarník David Strauzz. | Foto: Deník/Lenka Prokšová

V Česku žije Strauzz, který maluje poloabstraktní portréty s optickým efektem, šest let. Malováním se živí od roku 2013, kdy vycestoval za prací do Evropy. „Tenkrát jsem se rozhodl, že z Bostonu vycestuji do Evropy a zkusím tady začít dělat umění. Dnes dělám něco, co miluji a co mě naplňuje. V tom mě vždy podporovala moje matka," vypráví Strauzz a dodává, že v Česku je velmi spokojený.