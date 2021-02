Jedním z těchto míst je Vochov z okresu Plzeň-sever. Za loňských dvanáct měsíců tu přibylo 58 lidí, což je třetí nejvyšší počet v celé republice. Do celostátních statistik se zapsala i obec Vlčí z okresu Plzeň-jih, kde vloni nově zaregistrovali sedm lidí. V přepočtu na procenta to v případě této malé vesničky představuje přírůstek 10,9 % všech obyvatel. A i toto číslo znamená v celorepublikovém měřítku bronz.

Vlčí láká i přesto, že tam není kanalizace či plynovod a vzhledem k velikosti tam pochopitelně nenajdete ani školu či obchod. „Jsme malebná vesnička, lidé tu drží pohromadě,“ vysvětlila pracovnice obecního úřadu Lenka Marková. Dodala, že za vysokým procentuálním nárůstem počtu obyvatel je jedno nově narozené miminko, návrat maminky s dětmi do obce či nastěhování mladých lidí, kteří ve Vlčí opravili nemovitost.

LÁKÁ LEVNÉ BYDLENÍ, ŘÍKÁ STAROSTA

Do Vochova, ležícího nedaleko Plzně, láká podle tamního starosty Bohuslava Ebermanna, bývalého známého hokejisty, nové obyvatele především možnost bydlení. „U nás se hodně staví. Developer tu postavil lokalitu, kde mladí lidé dosáhnou na hypotéku, je to tu podle mne levnější než jinde. Máme také dobré spojení, ať již do Plzně nebo do Kozolup či Touškova, kam jezdí děti do školy,“ vysvětlil Ebermann. Dodal, že roli podle něj hraje i to, že se vedení obce snaží, aby se lidé bavili. „Když jsem před deseti lety přišel na místo starosty, zjistil jsem, že vesnice nežila. Sportovně ani kulturně, lidé se nestýkali, nekonaly se akce. Byla to vyloženě mrtvá obec. To se snažíme změnit,“ uvedl Ebermann. Doplnil, že v obci je možnost sportovního vyžití. Je tam pěkné fotbalové hřiště, na které Vochov dostal dotaci od Plzeňského kraje na umělé zavlažování, je tam i možnost zahrát si tenis, nohejbal či volejbal. „Co nám ale chybí, je společenský sál. To chceme řešit, ovšem až dokončíme současnou zásadní akci, kanalizaci,“ uzavřel starosta.

VE VELKÝCH MĚSTECH LIDÍ VLONI UBYLO

Co se týče absolutních čísel, nejvíce obyvatel vloni v kraji ubylo v Plzni – 128. Vzhledem k počtu lidí žijících v krajském městě jde ale o číslo zanedbatelné. Druhý největší počet obyvatel (97) ubyl v Klatovech a pokles zaznamenala i další bývalá okresní města s výjimkou Rokycan, kde naopak tři lidé přibyli. Procentuálně největší ztrátu, 5,7 %, měl vloni Újezd nade Mží na Plzni-severu. Více než pětiprocentní pokles obyvatel zaznamenali statistici ještě v Klenové na Klatovsku, Černovicích na Domažlicku a v Čmelínech na Plzni-jihu.