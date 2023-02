Pannermayr varoval, že mnoho bavorských nemocnic se v současnosti dostává do nebezpečných finančních potíží. Důvodem jsou vyšší náklady v důsledku inflace, dražší léky, materiál i vybavení a rostoucí ceny energií. Kvůli nedostatku personálu by se také musela zavřít některá oddělení a bylo by přijímáno méně pacientů.

Železnou Rudou prošel masopustní průvod v čele s koňským povozem

"Obce musí někdy přispívat velkými částkami, aby lékařská péče lidem zůstala zaručena," uvedl Pannermayr. Je podle něj nutné, aby německá vláda co nejrychleji a bez byrokratických průtahů napumpovala do nemocnic slíbených šest miliard eur.