Někteří podnikatelé rozhodnutí vlády respektují, jiní jsou jím znepokojeni, protože přijdou o tržby. Další podnikatelé se rozhodli využít posledních hodin a nabídli zákazníkům noční služby.

Na nařízení reagoval klatovský Barber shop tím, že bude stříhat dokud to půjde, takže do čtvrtečních šesti hodin ráno. „Teď mám plno už do 23 hodin a očekáváme další zákazníky,“ řekl ve 14 hodin provozovatel Barber shopu Petr Frydrych, podle kterého nařízení nedávají vůbec smysl. „Pochopil bych kadeřnictví, kam člověk přijde a čeká, až se na něj dostane řada. Ale kadeřnictví, kde je člověk objednaný na čas a potká se jen s holičem, to mi hlava nebere. Obchodní domy budou otevřený pořád, to je v pořádku, tam se lidé mačkat mohou,“ vyjádřil se Frydrych.

Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ

Čáru přes rozpočet udělalo nové vládní nařízení také pracovnicím v salonu Jask Design v Klatovech, kde budou muset pro své klientky opět hledat nové termíny kadeřnice, kosmetičky, nehtařky, pedikérky. Nejvíce se obávají toho, jak dlouho budou muset mít zavřeno. „Sotva jsme se vzpamatovaly z jarního uzavření, tak to přijde znovu. Nejhorší je, že nikdy nevíme, na jak dlouho to skutečně bude. Musíme platit nájem, stejně tak i objednaný materiál. Už takhle to bylo hodně těžké, některé klientky rušily termíny, protože byly v karanténě nebo měly strach někam chodit,“ uvedla za salon Hana Ticháčková.

Podle Filipa Beneše, který v centru Plzně provozuje antikvariát, je uzavření nevyhnutelné. „Ta situace už je opravdu špatná a myslím si, že opatření je potřeba. Je důležité, abychom zůstali zdraví,“ řekl Beneš s tím, že počítá se ztrátou. „Máme ale také e-shop, takže počítáme s tím, že alespoň tak něco prodáme,“ dodal.

Podobný názor má také Irena Štveráková, která vlastní zlatnictví na plzeňských Borech. „Chápu to, v téhle situaci je nejdůležitější zůstat zdravý. Pokud bych onemocněla, stejně bych musela zavřít,“ uvedla zlatnice.

Andrea Skipalová prodává v Tachově na náměstí obchůdek s pánským i dámským textilem a informace o uzavření ji zasáhla. „Sice se to dalo vzhledem k vývoji situace očekávat, ale rozhodně to není nic příjemného. Zboží, které mám teď na prodejně, bude za chvíli neprodejné. Teď je podzim a já mám plný obchod sezonního, podzimního zboží. Až budeme moci zase otevřít, to zboží už bude neprodejné, protože už bude začínat sezona zimního sortimentu,“ řekla Deníku majitelka obchodu, která doufá, že se dočká odškodnění. „Nárok na nějakou kompenzaci za to, že nemůžeme mít obchod otevřený, snad mít budeme. Doufám v to,“ dodala.