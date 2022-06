Dětem představil různé meče i části brnění. Chlapce pasoval na rytíře a vyprávěl, jak se v dávných dobách lidé bránili útočníkům, jakými zbraněmi, a co nosili za výstroj i výzbroj. Děti si mohly například vyzkoušet jaké to je mít na hlavě kovovou přilbu, učitelky pak co obnáší nošení ocelové košile vážící patnáct kilogramů. S pomocí rekvizit jako je dělo, různé pušky, meče a další zbraně společně utvořili vojenskou husitskou skupinu. Nakonec hledali truhličku s pokladem a přišla i bílá paní… Pořad pro děti byl navázán na místo, kde děti žijí, tedy královské město Tachov.