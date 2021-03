„V rámci akce Ukliďme Česko je to pro mě dnes premiéra. Na akci jsem se nijak nepřipravovala, maximálně v sobotu ráno psychicky na to počasí. Měla jsem strach, že bude pršet,“ řekla s úsměvem studentka z Plzně Helena Matějková, která se do akce zapojila s kamarádkou a pod záštitou plzeňského mezigeneračního střediska Totem.

Do akce se zapojila, protože ji zaujala myšlenka celé události. „Člověk, který bydlí v Plzni, si ji také může uklidit. Přijde mi dost smutné, když jdu někde v přírodě a vidím kolem sebe odpadky. Dnes se vydáme do lesa a k rybníkům, vůbec nevím, co čekat,“ uzavřela.

„Mně do toho namočila Helča, takže jsem jí přišla pomoci. Ta myšlenka se mi moc líbí a sama občas chodím a odpadky sbírám. Jsem ráda, že je tohle větší akce a ne jen takový můj malý boj,“ sdělila Eva Zápotocká.

Totem se letos do Ukliďme Česko zapojil poprvé. „Souzní to s nastavením Totemu, také se zde zabýváme ekologií, snažíme se tyto myšlenky předávat dětem. Jsme dobrovolnické centrum a tohle je dobrovolnická činnost,“ uvedla za Totem Helena Vernerová, která dobrovolníkům vydávala rukavice a pytle. „Takový zájem jsem nečekala. Přišli rodiny s dětmi, ale také mladí a starší lidé,“ doplnila.

Do úklidu okolí řeky Mže se na plzeňské Roudné vrhli rovněž dobrovolníci společně se členy spolku Trash Hero. „Rok a půl fungujeme v Plzni a tohle je naše 15. plzeňská akce. Dnes přišlo zhruba dvacet lidí,“ informoval organizátor Milan Košťál.

Tipy na úklid mají Trash Hero buď od občanů nebo od městského obvodu. „Nalézáme petky, hodně plechovky. Kolegyně dokonce předloni našla i umělou nohou,“ vyjmenoval Košťál.