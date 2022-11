Plzeňská Vodárna přichystala pro zájemce také možnost exkurze do úpravny vody na Homolce.

„O prohlídky je vždy velký zájem a jsou hned obsazené. V příštím roce plánujeme exkurze v těchto dvou nejdůležitějších vodárenských provozech rozšířit na více termínů,“ řekla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

O prohlídku plzeňské ČOV měly včera zájem hlavně rodiny s dětmi. „Vypravili jsme se sem dnes ráno ze Starého Plzence. Děti už dlouho mluvily o tom, že by chtěly vidět, jak vlastně čistírna odpadních vod funguje. A prohlídka byla velmi zajímavá. Dozvěděli jsme se i informace o historii provozu čistírny. Překvapilo mě, jak velké škody zde způsobily povodně v roce 2002,“ řekla návštěvnice Eva R.

Nová inscenace plzeňského divadla přináší černý humor i téma k zamyšlení

Z exkurze se mohli lidé také dozvědět, že voda do ČOV na Jateční přitéká čtyři až pět metrů pod zemí. Na povrch ji dostanou šneková čerpadla. Voda se pak cedí přes takzvané česle. Ty zachytí vše, co ve vodě plave a co je větší než šest milimetrů.

Moderní mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod spustila Plzeň v roce 1964. „Od začátku byla ale čistírna hydraulicky i látkově přetížena. Proto byla v roce 1989 zahájena výstavba ČOV II,“ řekl Marek Cvrk z plzeňské čistírny odpadních vod a dodal, že modernizace ČOV na Jateční proběhla v letech 2010 až 2012. Jejím hlavním cílem bylo plnit nové emisní standardy a limity.