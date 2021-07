Protože pochází z města Chřibská, jehož historie je spjatá se sklářstvím a sahá až do 15. století, odmalička vyrůstal mezi lidmi z oboru. „Chodil jsem se na ně dívat a nosil jim pivo. Vždycky když jsem šel kolem sklárny, chlapi jen vystrčili ruku s prázdným džbánem a já zamířil do hospody,“ vyprávěl Kunc.

Od okukování se následně dostal k praxi, nicméně pořádně se do řemesla pustil až na sklářské střední škole v Novém Boru. Vyučil se, pak ještě dodělal maturitu, a dokonce se stal mistrem a kantorem. „Byla to úžasná doba. Moc rád učím. Bohužel zájem o obor postupně upadal,“ zalitoval osmatřicetiletý muž, který ze školy nakonec odešel a vzdělává zájemce individuálně. „My skláři jsme vlastně taková velká rodina, známe se mezi sebou. Když je někdo šikovný, rychle se to rozkřikne. Takové lidi pak oslovuji a spolupracuji s nimi,“ doplnil.

Na festivaly, jarmarky či podobné akce s ním proto pravidelně jezdí jeho žáci. Do Domažlic však dorazil s kamarády, kameramanem Josefem Horákem, který mu asistuje, a kolegou sklářem Robertem Levým. Na sympoziu Tusta Vitrea, které se koná před Chodským hradem a trvá až do soboty, připravili pro návštěvníky zajímavé ukázky. „Pokaždé je to něco jiného. Záleží, co mě zrovna napadne a také co chtějí lidé. Udělal jsem půllitr, teď se chystám na sochu ženy. Do velkých děl se ale pustit nemůžeme, protože mobilní pec, kterou jsme přivezli, je malá,“ vysvětlil Kunc. Úterní setkání s diváky si užíval. Poslední rok a půl totiž trávil kvůli pandemii většinu času ve svém ateliéru v Radvanci.

Jeho um mimo jiné obdivovala Lenka Havelková, jež dorazila s rodinou. „Opravdu se mi líbí pozorovat řemeslnou výrobu, obzvlášť skláře. Mohla bych tady sedět hodiny a hodiny. Navíc se dozvím spoustu zajímavostí, protože ukázky jsou s výkladem,“ uvedla rodačka z Domažlic. Kunc přiznal, že právě pro chodskou metropoli má velkou slabost a rád se do ní vrací. „Tohle je jiná Česká republika, s jinými lidmi, kteří jsou na mě moc milí,“ dodal.

Nerad o sobě mluví jako o workoholikovi, spíš říká, že je extrémně pracovitý. Zaměstnání se pro něj stalo vášní, a tak čas strávený v něm nehraje příliš velkou roli. Ať už se věnuje plastikám, trofejím, nebo užitému umění. „Vypnu a jen tvořím. Musím se absolutně soustředit a pak se dostanu do úplného rauše,“ přiznal.

Dosud největší výzvou pro něj bylo udělat ze skla motorku Hondu Gold Wing. Měřila 30 centimetrů, vážila 7,5 kilogramu a měla 198 dílů. „Bylo to pořádné fitko, které trvalo tři hodiny. Držel jsem v ruce jednadvacet kilo. Do toho vysoká teplota od pece. Zdárně jsem motorku dodělal, sedl si a vyčerpáním usnul,“ líčil Severočech, který ale částečně pracuje také v Polsku. S batohem a sklářským nářadím procestoval kus Evropy, kde si řemeslo vyzkoušel. „Někdy si dokonce mysleli, že jsem snad masový vrah, když viděli, co všechno s sebou vezu. Nesměl jsem si třeba věci vzít s sebou do hotelu, protože to prý bylo nebezpečné,“ smál se.

Jelikož se mu teď narodilo třetí dítě, jezdí prozatím po České republice. A aktuálně se věnuje především takzvanému lesnímu sklu s typickou zelenou barvou. „Jsou to tenkostěnné výrobky, sklenice se zdobnými prvky. Práce je těžší a musím být při ní rychlejší. Zkazím třeba tisícovku kusů a pořád to není perfektní. Ale posouvá mě to. Rád si sám pro sebe takové disciplíny vymýšlím,“ uzavřel.

Součástí sympozia jsou každodenní ukázky sklářských technologií, a to vždy od 10 do 12, od 14 do 16 a od 18 do 20 hodin. Návštěvníci také mohou zavítat na výstavu Křehká krása do atria hradu.