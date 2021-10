Lidé, kteří se nyní pro očkování rozhodnou, se mohou obrátit na Fakultní nemocnici v Plzni, plzeňskou EUC kliniku a nemocnice zřizované Plzeňským krajem. V pohotovosti stále zůstávají rovněž mobilní očkovací týmy. „Pokud nějaká obec projeví zájem, jsme schopni tam v rámci dnů tým vyslat,“ informoval předseda představenstva krajských nemocnic Jaroslav Šíma.

Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni ukončilo svůj provoz. Symbolickým předáním klíče řediteli SOU elektrotechnického, Plzeň Jaroslavu Černému zpět do užívání centrum uzavřela hejtmanka Ilona Mauritzová.Zdroj: KÚPKV regionu má ukončenou vakcinaci v kategorii 85 až 89 let 78,2 procent občanů, ve skupině 80 až 84 let 85,8 procent lidí a ve věku 75 až 79 86,6 procent. Podle hejtmanky Ilony Mauritzové udělal kraj maximum pro to, aby se lidé v nejrizikovějších skupinách naočkovat nechali. Do obcí s nízkou proočkovaností kraj po domluvě se starosty poslal mobilní týmy, očkoval o víkendech či bez registrace. „Když jsou někteří lidé přesvědčeni, že očkování nechtějí, tak i když za nimi pojedeme, nepřemluvíme je. V některých případech nám bylo také řečeno, že si vakcinaci nepřejí jejich děti,“ poznamenala Mauritzová.

Hejtmanka pak doplnila, že Plzeňský kraj patří k nejproočkovanějším regionům v republice. Celkem bylo v kraji vyočkováno 641 481 dávek. Ukončené očkování má celkem 322 868 obyvatel, tedy 63 procent z počtu těch, kteří se mohou očkovat.

ZAPOJENÍ STÁTU

Richard Pikner, předseda krajské zdravotní komise a primář Odboru klinických laboratoří Klatovské nemocnice uvedl, že v takové situaci by se měl více zapojit stát. „Ať už ve smyslu podpory očkování a vyvracení fake news (dezinformace, pozn. red.) o vakcínách. Na druhé straně lidé musejí mít svobodnou možnost, jak se svým životem naloží,“ řekl Pikner.

Podle něj je další možností, aby vláda ve spolupráci s pojišťovnou vyselektovala nenaočkovanou rizikovou skupinu a požádala praktické lékaře, aby je k očkování přesvědčili.

VAKCÍNY CIZINCŮM

Vedení kraje rovněž usilovně řeší očkování desítek tisíc agenturních pracovníků, kteří nejsou občané Evropské unie a na vakcínu tak doposud neměli nárok. „S tímto měla vláda už dávno počítat. Chápu, že do léta jsme se zabývali očkováním našich občanů, ale zhruba od konce srpna na to máme kapacity a tito zaměstnanci dodnes nemají k vakcínám přístup,“ zhodnotil Pikner s tím, že tento týden by měl být problém konečně administrativně vyřešen. „A za agenturními pracovníky by měly vyjet dva mobilní očkovací týmy. Za jednu dávku vakcíny od společnosti Pfizer zaplatí zhruba osm set korun,“ uzavřel lékař.