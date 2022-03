„Po dvou letech, kdy byl vždy začátek vodácké sezóny na Teplé Vltavě ovlivněn pandemií Covid-19 a začínalo se se splouváním až v červnu, se konečně vracíme do zajetých kolejí a začíná se opět v květnu. V tomto měsíci je podle pravidel možné splouvat vždy o svátcích a víkendech. Na druhou stranu musíme vodáckou sezónu zkrátit o dva měsíce, a to z důvodu kompletní rekonstrukce mostu u Pěkné, kde je jediné možné výstupní místo na tomto úseku řeky,“ informoval mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Železný most u Pěkné je v havarijním stavu.Zdroj: Jan Dvořák

Oprava železného mostu nedaleko obce Pěkná byla v plánu již delší dobu. Má v havarijním stavu železnou mostní konstrukci i oba kamenné pilíře. Dosud však vlastníkovi, kterým je obec Nová Pec, chyběl dostatek finančních prostředků. „Rozpočet na tuto akci je 7,5 milionu korun což bychom sami z rozpočtu obce nezvládli, ale podařilo se nám získat dotaci 4 miliony a proto můžeme tento most opravit,“ uvedl starosta obce Nová Pec Martin Hrbek.

Ještě před započetím stavebních prací 1. září, které řeku pro veřejnost uzavřou, se bude muset zastavit splouvání na jeden den v srpnu, a to z důvodu demontáže železné mostovky. Tento den bude podle Dvořáka upřesněn po dohodě se stavební firmou, a to nejpozději do června. Registrovaným vodákům na tento den bude bezplatně nabídnut náhradní termín nebo jim bude vrácen poplatek za splouvání.