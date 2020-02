„Jedná se o klasicky spadané stromy do komunikací a na dráty telefonního či elektrického vedení. Šest menších požárů způsobených výbojem ze spadlých drátů. Také jsme již odstraňovali padlé sloupy telefonního vedení, naháněli po ulici utržený fóliovník, či odstraňovali spadlou lampu veřejného osvětlení z komunikace. Jednou narazilo vozidlo do spadlého stromu,“ uvedl Petr Poncar, mluvčí krajských hasičů s tím, že události se obešly bez zranění.

Zasahuje se po celém kraji. Nejvíce Domažlicko, Klatovsko a Plzeň-jih.

Také policie eviduje události v souvislosti s vichřicí. „Řidiči by měli být velmi obezřetní a přizpůsobit rychlost povětrnostním podmínkám. Pokud si nejsou jisti svými schopnosti, a je to možné, neměli by raději vyjíždět,“ dodala policejní mluvčí Martina Korandová.

Meteorologové odvolali extrémní stupeň nebezpečí skončila v pondělí ve 13 hodin. Do 17 hodin ale meteorologové varují před větry, které mohou dosáhnout rychlosti 60 kilometrů za hodinu.

Po celou neděli se na hradě Kašperk připravovali na vichřici Sabine, celý hrad zabednili a obávali se škoda jako jako při Kyrillu. Naštěstí hrad vichřici ustál bez větších škod. "Hlavní nápor orkánu přišel kolem třetí hodiny ráno, kulminoval kolem osmé. Vítr s mohutnou intenzitou viditelně ohýbal stromy v okolí hradního areálu, avšak samotný hrad mu i díky předchozím přípravám odolal. Po ranní kontrole mohu konstatovat, že škody utrpěla jedna vnější sklopná okenice na východní věži, kterou nárazový vítr utrhl, a dále už jen pouhé dvě uvolněné střešní šindele ze západní bašty a jeden menší odvátý plot za východní věží," uvedl kastelán hradu Václav Kůs s tím, že vzhledem k neustávající razanci a náporu větru na hřebenu se opět ukázala fortelnost práce našich předků.

Ve Kdyni město vyhlásilo stav nouze. Kvůli rozsáhlému výpadku elektřiny poslali domů zaměstnance města. “Výpadky jsou nahlášeny dodavateli, vzhledem k množství problémů může znovuobnovení dodávek trvat delší dobu mimo provoz je totiž celkem 31 velkých trafostanic,” informovalo vedení Kdyně na svých stránkách.

V Domažlicích vichr urval semafor. S touto záležitostí si poradily Domažlické technické služby.

Vichřice Sabine řádila i na Šumavě. Hasiči odklízejí popadané stromy ze silnic. Dle informací padaly stromy i na lanovku na Špičáku, který je dnes mimo provoz. V této části působí problémy i výpadek elektřiny. "Bouřka, která přešla přes Klatovsko, nás minula. Vítr v údolí se poměrně uklidnil, stromy se neohýbají ani do poloviny. Jediný problém, který zde máme je, že nejde elektřina v Železné Rudě, na Špičáku a v Alžbětíně, takže jsme omezeni signálem, běžíme na německý telefonní signál," uvedl člen Horské služby Šumava Martin Kocum.

Vichřice za sebou zanechala spoušť ve Skránčicích, kde poničila stodolu a auta. "Vítr byl tak silný, že nám povolil kompletně celý štít u stodoly. Následný průvan vylomil vrátnici. Ve stodole jsme měli uschovaná dvě auta, která byla také poškozena. Naštěstí se vyvalila většina štítu ven na cestu a nerozmlátilo to auta více. Trampolína nám odletěla několik metrů daleko. Během chvilky bylo úplně černo, padaly kroupy a dokonce byla velká bouře. Bylo to hrozné," uvedla Marika Kilian s tím, že nyní už je u nich poměrně klid, jen mírně fouká.

Ušetřeno řádění přírodních živlů nezůstalo ani Rokycansko. Prudký nárazový vítr a intenzivní déšť přispěl zejména v lesních úsecích k pádu stromů. Neprůjezdné tak jsou komunikace mezi Kařezem a Olešnou nebo z Litohlav na Smědčice kolem Kokotských rybníků. Motoristé si ale musí dát pozor i z Dobříva na Hůrky, kde je silnice plná větví.

V Rokycanech byl uzavřen park U Plzeňské brány a není doporučený vstup do prostoru Husových sadů nebo na Kalvárii.

Domažlicemi se mezi sedmou a osmou hodinou ráno prohnala bouře, kterou by člověk očekával spíše v letních měsících. V Domažlicích i Kdyni vypadly v určitých částech měst dodávky elektřiny, hasiči zasahují na popadaných stromech v okolí Brnířova a Nové Vsi u Kdyně.

Hasiči v Holýšově se rovněž věnují odstraňování spadlých stromů, například v ulici Jiráskova třída či Kasárenská.

Státní hrad a zámek Horšovský Týn zakázal vstup do zámeckého parku, a to až do odvolání výstrahy, tedy 12. února.

“Zatím nás to míjí.” To jsou slova místostarosty Přimdy Jiřího Kadery k pondělní vichřici. Přimda byla v září 2018 nejpostiženější lokalitou v regionu, a tak byli všichni v této oblasti ve střehu. “Před několika minutami jsem se vrátil z cesty po všech našich vesnicích a zatím jsme beze škod jak na majetku, tak na našich lesích,” řekl Deníku krátce po desáté hodině dopolední místostarosta. “Už předem jsme, vzhledem ke zkušenostem ze září 2018, doporučili škole a školce, aby zůstaly v pondělí zavřené. Naši hasiči drží pohotovost, prozatím měli pouze tři výjezdy k popadaným větvím a stromům, ale o nic vážného se nejednalo. Předpovědi se prozatím naštěstí nenaplnily, ale určitě zůstáváme v pohotovosti a uvidíme, jak se počasí bude v dalších hodinách vyvíjet,” uvedl Kadera.

Uzavřena byla ráno část železniční trati mezi Domažlicemi a Planou, konkrétně v úseku Poběžovice – Bělá nad Radbuzou. Z Boru přes Tachov dále na Planou ale vlaky jezdily. “Spoj z Tachova na Bor odjížděl se zpožděním několika desítek minut, směrem na Planou ale bude vlak odjíždět včas,” ujistili na železniční stanici v Tachově. Během dopoledne pak byla také zprůjezdněna zbývající část trati mezi Bělou a Poběžovicemi.

Vlivem nepříznivého počasí došlo k poškození RZP z výjezdové základny Domažlice. Vůz jel na výjezd a při průjezdu lesním úsekem došlo k poškození čelního skla sanitního vozidla padající větví. Členové výjezdové skupiny jsou nezraněni.

Silný vítr porazil v pondělí dopoledne na Kašperskohorsku 70letou ženu, který upadla a skutálela se ze stráně. „Se zraněním ramene byla převezena do sušické nemocnice,“ informovala krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Dodala, že není vyloučeno, že silný vítr stál i za pádem asi 65letého bezdomovce do řeky v Plzni. Muž, ač měl zhruba 2,5 promile, se dokázal na břeh vydrápat sám. „Byl prochladlý, převezli jsme ho do Fakultní nemocnice Plzeň,“ uvedla Svobodová.

Plné ruce práce mají také hasiči z Janovic nad Úhlavou. Likvidují popadané stromy na silnici, na objekty a také na elektrické vedení. Po pádu na něj došlo i k uvolnění sloupu.