Šéfkuchař měl jasnou představu, na co se v této restauraci zaměří. Chtěli něco jiného, než je běžné. V restauraci viděl velký potenciál. „Prostory úplně vybízely k tomu, udělat tady něco pěkného, co v Klatovech chybí, a to poctivá česká gastronomie z lokálních surovin bez chemie. Něco, kam člověk chodí rád na dobrou kuchyni. Někam, kde nejsou burgery, tortilly a podobně. Spolupracujeme s místními farmáři ohledně masa i zeleniny, měníme tak i jídelníčky dle ročních období, jak jsou jaké suroviny dostupnější,“ vysvětlil Dubský s tím, že ale občas dělají tématické akce a zabrousí do světové kuchyně.

Na sjezdovky už mohou všichni. Na Špičák se vyplatí jet vlakem, dostanete slevu

A i přesto že nabízeli něco nového, což většinou lidi láká, i oni se potýkali s problémy kvůli covidu a opatřením. „Původně jsme chtěli restauraci s kolegou otevřít spolu, nakonec si nás ale pod sebe vzala společnost Gastro City Group, která nás výrazně zaštítila. Díky ní jsme vše zvládli. Věřím tomu, že kdybychom měli restauraci jen spolu, tak bychom to asi neudrželi. Opatření byla hodně znát, hlavně když přišla doba, kdy k nám nemohli neočkovaní. Na oběd přišlo řekněme třicet čtyřicet lidí, ale my jsme jich z toho 15 otočili, a to pak už bylo sakra znát. Lidé si brali i hodně jídlo s sebou,“ uvedl Prener, ale doplnil, že se našlo i hodně lidí, kteří si je našli, i když jsou mimo město a jezdí tam například i odjinud, když směřují na Šumavu.

Na další velký problém poukázal i šéfkuchař: „Největší postih z doby korony byl ohledně personálu. V gastronomii teď nikdo nechce pracovat. Je to hodně smutné. Chybí nám kuchaři i číšníci. Někdo nám řekl, že přijde jen na přechodné období, než po opadnutí opatření nastoupí jinam. Nepomohlo ani to, že jsme měli zázemí, že nehrozilo, že bychom je propustili.“

Nyní, když opatření končí, mají jediné přání. „Doufáme, že se lidé vrátí. Myslím, že už se ani tolik nebojí, že už je i lepší nálada ve společnosti. Myslíme, že sem budou chodit party lidí, budou zde rodinné oslavy, svatby. Jsou tady velké prostory a lidé tak mají soukromí. Velkým plusem je i naše lokalita, kdy jsme mimo město, je tu klid a hlavně to bude plus v létě,“ dodal Prener.