Parkoviště nad deset stání musí mít stanici pro nabíjení elektromobilů. Říká to novela vyhlášky z dílny ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupí v platnost 12. listopadu letošního roku.

Zástupci měst to však kritizují. Vadí jim, že novelu vláda schválila teprve v červenci a na přepracování projektů zbývá do listopadu málo času. Největším problémem však je, že města zatím netuší, kdo a jak bude nabíjecí stanice provozovat.

„Stát si vybral tu nejzazší dobu a vůbec nikoho na to nepřipravil. Tuto záležitost hodil na města, obce a na soukromou sféru,“ reagoval na dotaz Deníku Michal Vozobule, náměstek plzeňského primátora pro dopravu.

Náměstek upozornil na to, že vláda nepřišla s žádným návrhem například na to, kdo a jak bude stanice spravovat, kdo bude distribuovat elektřinu a co změna znamená pro města a stavební firmy daňově. Pouze městům a firmám zavedla povinnost.

„Rozumíme tomu, že elektromobilita je určitý směr, který bude v následujících letech část trhu stoprocentně zabírat, ale na druhou stranu není možné to na nás hodit, aniž by bylo rozhodnuto o správcovství těchto věcí, prodeji elektřiny a podobně,“ sdělil.

Vozobule zároveň uvedl, že novinka současné městské projekty přímo neohrozí, může je ale zkomplikovat. „U některých projektů však budeme muset stanice doplňovat. V současné době se jedná třeba o projekt přestavby Jiráskova náměstí,“ řekl s tím, že v budoucnu se to bude týkat také úpravy bazénu na Slovanech. „Pokud se bude přestavovat malé parkoviště na sídlišti, bude se muset dle toho upravovat. Domnívám se, že více než velké, zkomplikuje novela ty malé projekty,“ zhodnotil náměstek.

Vozobule nastínil, kdo by stanice mohl provozovat. V úvahu zatím podle něj čistě teoreticky připadá Správa veřejného statku města Plzně či Parking Plzeň pod plzeňským dopravním podnikem.

V DOMAŽLICÍCH DVĚ MÍSTA

Deník rovněž oslovil starostu Klatov Rudolfa Salvetra. Ten informoval, že město zatím novou výstavbu parkovišť nechystá, nicméně připustil, že potíže novela může způsobit. „Problém bych spatřil hlavně v přívodech elektřiny,“ poznamenal.

Na elektromobily se už připravují v Domažlicích, kde vyroste modernější typ prodejny Lidl. Stavba začne příští rok. K dispozici tam budou mít zákazníci devadesát parkovacích míst a dvě pro nabíjení elektromobilů.