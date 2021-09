U vesnice Wildenau na vlak čekali česky mluvící muži spolu s americkými vojáky a německými financi. Při průjezdu vysokou rychlostí stanicí Aš se ve vozech několik příslušníků Sboru národní bezpečnosti (SNB), vlakvedoucí a průvodčí snažili dostat k ručním brzdám, které však hlídali ozbrojení spolupachatelé únosců, kteří byli rozmístěni ve všech vozech. Asi hodinu po zastavení na německém území dostal vlak svolení od přednosty v Selbu k tomu, aby dojel do stanice Selb-Plößberg, kde jeho cesta skončila.

Ve vlaku tehdy cestovalo 110 cestujících, 77 z nich se pak vrátilo zpět do Československa. O chystaném únosu vlaku naprostá většina nevěděla. Tuto akci v sobotu 11. září připomínala v Chebu a Aši parní lokomotiva v čele historických vagonů.

Vlak svobody, tak se lidově začalo říkat vlaku, který 11. září v roce 1951 odjel z Chebu do Aše, kde ale nezastavil a stanicí projel rychlostí kolem 70 km/h, přerazil dřevěnou hraniční závoru a zastavil za hranicemi na německém území u Wildenau. Byl to jeden z nejznámějších hromadných útěků na Západ.

