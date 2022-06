Jiří Kuric provozuje rodinnou pekárnu ve Stříbře a nově pečivo prodává také v Plzni. Už od podzimu však bojuje s vysokými cenami energií. Pekárna odebírala energie od Bohemia Energy, po jejím říjnovém krachu přešla k dodavateli poslední instance a poté ke stálému dodavateli. „V současné době platíme trojnásobek toho, co na podzim loňského roku, přičemž jednu pec máme na plyn a druhou na elektřinu,“ řekl Deníku majitel pekařství. V současné situaci je podle něj podnik s výdělky na nule. „Co za měsíc utržíme, to odejde právě na energie, pohonné hmoty, na platy zaměstnanců či na zvýšení cen surovin, což může být v delším horizontu likvidační,“ sdělil Jiří Kuric.

O 100 procent vyšší zálohy za elektřinu platí v Pekárně-cukrárně u Marka v Plzni na Roudné. „Platili jsme 15 tisíc, teď 30 tisíc,“ uvedla majitelka pekárny Vlasta Václavíková. „Zkrachovat samozřejmě nechceme, museli jsme začít šetřit a hledáme všemožné rezervy, které jsou v provozu možné, tedy šetříme vodou, pečlivě zhasínáme. Jen mírně jsme od ledna zdražili cukrářské výrobky, i přesto, že od té doby se ceny některých surovin i zdvojnásobily. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet dál,“ okomentovala současnou situaci pekařka.

Podle spolumajitele Dobřanského pekařství Daniela Fonhausera je štěstí, že má podnik energie zafixované ještě na dva roky. „Nicméně už jsme museli dvakrát zdražit, v lednu o 10 procent a stejně tak k 1. květnu. Kvůli stále rostoucím cenám surovin a pohonných hmot nemůžeme vyloučit další zdražování,“ informoval Fonhauser s tím, že v oboru je krize už dlouhodobě a práce pekařů se podceňuje. „Tímto se to ještě prohloubilo,“ poznamenal.

Dvakrát zdražit muselo také pekařství Bayer. Deníku to řekl spolumajitel Martin Štěpánek. „Poprvé v únoru a poté v květnu o zhruba 20 až 30 procent. Nic navíc na tom ale nevyděláme, uchýlili jsme se k tomu proto, aby se nám vrátily zvýšené náklady. Nahoru šly bez výjimky všechny suroviny, nejvíce pak mouka,“ reagoval na dotaz Deníku Martin Štěpánek s tím, že podnik letos platí za energie citelně více. „Plyn jsme si nechali loni zafixovat, i přesto ale nyní platíme dvojnásobek. Jelikož máme velkou pec na plyn, znamená to pro nás velké zdražení. S elektřinou jsme na tom podobně, ta se nám oproti loňsku zdražila o 50 procent,“ vyčíslil Štěpánek.

Jiří Kuric ze stříbrského pekařství Kuri sdělil, že je patrné, že zákazníci začínají šetřit. „Dříve si kupovali například celozrné pečivo na zkoušku, dnes si nakoupí pouze to, na co jsou zvyklí,“ upozornil. Pokud bude krize pokračovat a lidé nebudou mít peníze, je podle něj možné, že menší pekařství budou prodávat pouze základní sortiment. „Menším podnikům se pak už nevyplatí péci sladké a další dražší pečivo v menším množství,“ uzavřel.

Na stálou klientelu spoléhá Pepe Stajko, který v centru Domažlic provozuje Pepekárnu. „Věřím, že naše budoucnost bude zdárná. Na trhu jsme šest let a jsme lokální domažlická pekárna, která není závislá na prodeji v supermarketech. Máme stálou klientelu, která si myslím, že by zdražení pochopila. Ceny se vždy snažíme korigovat, aby byly vyvážené a zákazník i my jsme byli spokojení,“ uvedl s tím, že jeho podnik má do konce roku ceny energií zafixované. „Co bude potom, se uvidí.“