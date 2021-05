Pendleři mohou do Bavorska bez testu a registrace

Německo od neděle 2. května zmírnilo podmínky vstupu pro Čechy, když Institut Roberta Kocha zařadil republiku do "pouze" rizikových zemí. Výhodu to přinese ale jen pendlerům. Pro všechny ostatní obyvatele Česka i nadále platí po vstupu do Německa desetidenní karanténa, kterou lze po pěti dnech zkrátit negativním testem.

Podmínky vstupu do Bavorska. | Foto: https://sachsen.dgb.de/

Největší výhodu změnou získávají pendleři, kteří v Německu nezůstávají déle než dvacet čtyři hodin. Ti od neděle nemusejí nastoupit do karantény, nemusejí mít test ani příjezdovou registraci. Registraci příjezdu musejí vyplnit všichni pendleři, kteří jedou za prací na déle než dvacet čtyři hodin, tedy týdenní pendleři. Stačí se ale registrovat jen jednou za týden. Podobně na tom budou také řidiči přeshraniční dopravy, kteří v Německu nezůstanou déle než 72 hodin. Povoleny bez podmínek jsou také nezbytné cesty za přímými příbuznými nebo k lékaři. Turistické výlety nebo nákupy jsou i nadále na seznamu zakázány. Velvyslanectví SRN zároveň upozornilo, že platí přechodné období. Prag.diplo.cz zdůrazňuje, že: "Nadále platí pro všechny osoby, které se zdržely na území České republiky před 2. 5. 2021, pravidla pro dřívější pobyt ve vysoce rizikové oblasti (do 11. 5. 2021 včetně)." Tedy, osoby, které v posledních 10 dnech před vstupem do Německa pobývaly v České republice, musí – až na výjimky – provést registraci příjezdu, předložit negativní test a nastoupit do karantény. Zdroj: https://sachsen.dgb.de/ Zdroj: https://sachsen.dgb.de/