Na místě jsme se ale přesvědčili, že masakr je slabé slovo. Fronta aut se táhla kolem deváté ráno pět kilometrů. Nákladní auta stála v pravém pruhu, aby ten levý zůstal volný pro osobní. Až na jednoho, cestu osobním autům zablokoval kamion se dřevem. A stát zůstali všichni. Zlomyslné chování mu vysvětlila až hlídka hornovltavické policie. Po hodině a půl konečně pruh opustil a osobní auta měla a k benzinové pumpě volnou cestu. Tam se pruhy sbíhají, všichni se řadí do jednoho. Začíná další hodina čekání před důkladnou německou kontrolou. Projet přes ní je sázka do loterie.

„Jedno auto na ranní pustili. Další před chvíli už zase ne. Přitom papíry máme všichni stejné, jsem zvědavý, co čeká nás, až dneska pojedeme na noční. Papír od šéfa, že nás potřebuje, máme,“ popisuje Josef z Prachatic, který pracuje jako obráběč kovů. V pondělí ráno si na hranice přijel s kolegou jen na test, v koloně si počkal dvě hodiny. Pak auto odstavil na parkovišti na české straně hranice a na test šli pěšky. „Jsme negativní, ještě se zaregistrujeme a uvidíme večer,“ říká Josef.

Dvojice pendlerů ze Strakonic si nechala test udělat na české straně, zaplatila stokorunu za potvrzení a opět se zařadili do kolony. „Vyjeli jsme před desátou ze Strakonic, směnu máme od dvou a budeme rádi, že to stihneme. Končíme v deset, když to dobře půjde, jsme před půlnoci zpátky doma,“ konstatují s tím, že jejich denní šichta bude tenhle týden čtrnáctihodinová. Pracují v kovovýrobě. „Firma zaměstnává sto lidí, osmdesát je Čechů,“ upřesňují a stojí si za tím, že z Čech tam vir rozhodně nevozí. „Vždyť jsme nevíce testovanou skupinou na obou stranách hranice,“ dodávají.

Nejistota, jestli přes německou policii projdou, panuje na hraničním přechodu všude. Pendleři i řidiči kamionů sedí ve vyhřátých kabinách svých aut a odevzdaně čekají, jestli oni budou ti vyvolení a projedou. Během pondělí a úterý by měl přes hranice podle informací Karla Matschninera z okresního úřadu Freyung-Grafenau projet každý, kdo má negativní test, pendlerské potvrzení, pracovní smlouvu a vysvětlí, že je pro firmu nepostradatelný, řidiči kamionů problém nemají, projeli všichni. „Do 17. února do půlnoci musejí jednotlivé firmy zažádat příslušný okresní úřad o povolení výjimky k vjezdu do Bavorska pro své pracovníky z Česka. Musí uvést jméno a funkci žádaného pracovníka a jeho nezbytnost na pracovišti odůvodnit,“ vysvětlil mluvčí úřadu s tím, že zaměstnavatelé o tom vědí a mají k dispozici směrnici EU, ve které jsou výjimky vyjmenované.

Směrnice EU dovolí některým pendlerům jezdit denně do práce

Někteří pendleři mohou získat pro každodenní překračování hranice výjimku. Jsou to ti, jejichž práce je podle evropské směrnice zařazena do těchto oborů. O výjimku musejí požádat němečtí zaměstnavatelé příslušný okresní úřad. Němečtí zaměstnavatelé musejí o výjimku požádat do úterka. Od středy 17. února budou policisté na hranicích kontrolovat negativní test, potvrzení o zaměstnání, registraci a právě doklad o udělení výjimky.

Směrnice totiž říká, že je nutné zachování volného pohybu všech systémově důležitých pracovníků, včetně příhraničních pracovníků a vyslaných pracovníků, je zásadní. Členské státy by měly pracovníkům umožnit vstup na území hostitelského členského státu a neomezený přístup k jejich pracovním místům, zejména pokud pracují v některém z těchto povolání:

- zdravotnické profese, včetně zdravotnických pracovníků;

- pečovatelské profese ve zdravotnictví, včetně pečovatelů o děti, osoby se zdravotním postižením a starší osoby;

- vědečtí odborníci ve zdravotnictví;

- pracovní síla v odvětví léčiv a zdravotnických prostředků;

- Pracovníci podílející se na dodávce zboží, zejména v dodavatelském řetězci zdravotnických pomůcek, zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků, včetně jeho instalace a údržby;

- akademičtí a srovnatelní odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií; - Informační a komunikační technici a další technici pro základní údržbu zařízení;

- strojírenské profese jako inženýři, energetici a elektrotechnici;

- Lidé, kteří pracují na systémově důležitých nebo jinak nezbytných infrastrukturách; - inženýři a srovnatelní odborníci (včetně vodohospodářů);

- ochranné síly a ochranka; - profesionální hasiči / policisté / vězeňské stráže / bezpečnostní stráže / síly civilní ochrany;

- Lidé zabývající se výrobou a zpracováním potravin, jakož i související profese a pracovníci údržby;

- Operátoři potravin a souvisejících produktů (včetně pracovníků výroby potravin);

Pracovníci v dopravě, zejména:

- Řidiči osobních automobilů, dodávek a motocyklů (9), řidiči těžkých nákladních vozidel a autobusů (včetně řidičů autobusů a tramvají) a řidiči sanitek, včetně řidičů používaných k přepravě v rámci mechanismu civilní ochrany Unie a řidiči, kteří po návratu z jiného členského státu přivedou občany EU zpět na místo původu;

- pilot aerolinek;

- řidič kolejového vozidla; Velitelé vagónů, technici údržby a zaměstnanci provozovatelů infrastruktury, kteří jsou pověřeni řízením dopravy a přidělováním kapacity;

- pracovníci námořní a vnitrozemské vodní dopravy;

- rybáři;

- Personál pověřený systémovými funkcemi ve veřejných institucích, včetně mezinárodních organizací.