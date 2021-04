„Dozvěděli jsme se to dnes ráno. Je to pro nás obrovský šok,“ uvedla ředitelka Jitka Suchá.

Staňkovská škola se do projektu dostala v roce 2015. Díky finanční injekci mohla žákům pořídit interaktivní tabule, dataprojektory a další moderní pomůcky. „Měli jsme k dispozici dvě konzultantky. Byly to vlastně takové supervizorky, které s kantory probíraly výuku, dávaly jim zpětnou vazbu a podobně. Díky nadaci jsme zavedli také párovou výuku, takže ve třídě jsou vždy dva učitelé. To se nám velmi osvědčilo,“ pokračovala Suchá.

S jejím tvrzením souhlasí i pedagog Milan Khas, jehož specializací je informatika. „Je to opravdu skvělý způsob. Osobně jsem takto v páru absolvoval hodiny dějepisu, zeměpisu a angličtiny. Byla to výborná týmová práce. S kolegou jsme se doplňovali, mohli se žákům víc věnovat,“ shrnul.

Ředitelce se nápad natolik zalíbil, že se v něm rozhodla pokračovat. Aktuálně je ve škole deset dvojic, jež učí společně. „Jsem velmi vděčná za pomoc od nadace. Mělo to pro nás obrovský přínos. Petr Kellner byl skromný člověk. Nestál o žádnou publicitu, o to víc nám byla jeho podpora sympatičtější. Ostatně velmi pomáhal i dalším školám v republice,“ zdůraznila Suchá.

Za předchozích pět let dostala staňkovská škola několik milionů korun. Hlavní projekt trval do loňska, spolupráce s Nadací The Kellner Family Foundation však pokračuje, především v oblasti čtenářských dílen. „Čtenářskou gramotnost rozvíjíme nejenom v českém jazyce, ale také třeba v přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Do výuky zařazujeme různé texty, které se vztahují k probírané látce, a učíme děti jim porozumět,“ uzavřela.

Do čtenářské gramotnosti se loni v září připojila také škola v Holoubkově na Rokycansku. „Je to velmi užitečná věc pro žáky i pedagogy. Za finanční příspěvek jsme pořídili knížky pro malé čtenáře a také peníze použili na vzdělávání učitelů,“ řekla tamější ředitelka Iveta Vodičková, s níž zpráva o smrti Petra Kellnera zatřásla.