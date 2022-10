Pokud by vláda nakonec automobilce investici přiklepla, nejednalo by se o ledajakou montovnu. Volkswagen chce v Evropě postavit čtyři takzvané gigafactory. Ta v Líních by byla poslední. „Jelikož půjde o poslední z chystaných gigafactory, budou zde instalovány ty nejmodernější výrobní technologie a počítá se také s výrobou nových typů článků do baterií. Tedy třeba těch s pevným elektrolytem, bez použití vzácných kovů a podobně,“ uvedl zdroj obeznámený se záměry firmy, který si ovšem nepřál být jmenován.

Volkswagen počítá s tím, že do projektu vloží až 4,7 miliardy eur, tedy přes 115 miliard korun. To by z něj dělalo největší investici v novodobé historii České republiky, díky níž by vznikly čtyři tisíce nových pracovních míst a dalších deset tisíc v návazných výrobách.

Společnost už v současné době provozuje první ze čtyř továren, a to ve Švédsku. Další bude ve Španělsku a třetí se staví v německém Salzgitteru. Pokud by došlo na stavbu gigafactory v Líních, s jejím uvedením do provozu se počítá v roce 2027. „Produkty odtud se budou distribuovat po železnici. Patřičná infrastruktura je v jednání a technicky je realizovatelná, stejně jako přísun zelené energie od ČEZ a ČEPS či průmyslové vody od Povodí Vltavy,“ upřesnil zdroj.

Škoda Auto by pak odebírala zhruba třetinu produkce, vyrobené baterie by ale šly i do koncernových automobilek v Německu, na Slovensku a v Polsku.

O čtvrté gigafactory by chtěl Volkswagen rozhodnout do konce letošního roku. V současnosti nejsou veřejně známi další uchazeči, ale mělo by jich být více než pět. „Plzeň je vhodná lokalita i kvůli zdejším vysokým školám a možnosti nabídnout mimopracovní vyžití vysoce kvalifikovaným odborníkům, kteří by zde byli zaměstnáni,“ doplnil zdroj.

Armáda nesouhlasí

Stavba továrny by přitom vylučovala provoz současného letiště. Stanoviště letecké záchranky by ale zůstalo. Jenomže proti jsou vojáci. „Armáda dala negativní stanovisko, ale nemohou to říct, protože dokument je v režimu přísně tajné. Řekla, že letiště potřebuje a že je strategické i pro její rozvoj," uvedl pro ČTK informovaný zdroj. O projektu tento týden jednal i bezpečnostní výbor sněmovny, jehož výsledky nebyly do uzávěrky tohoto vydání známy.

Negativní postoj armády k případné výstavbě továrny na baterky ovšem potvrzují i starostové okolních obcí. Těm se záměr Volkswagenu také nelíbí. „Jednali jsme o tom, že by v Líních vznikla továrna zabírající 180 hektarů, která by byla navázaná na perspektivní obory. V návrhu vlády z konce června už ale bylo napsáno, že se nejedná o tento záměr, ale o vybudování strategické průmyslové zóny o 398 hektarech, jejíž součástí by mohla být například i gigafactory,“ netajil před časem svoje rozhořčení starosta nedalekých Dobřan Martin Sobotka. V podstatě si stěžuje zejména na neférovou komunikaci s vládou.

Místní se přitom nejvíc obávají příchodu několika tisíc zaměstnanců a ptají se, kde by byli ubytováni. Stejně tak je znervózňuje nárůst dopravy v místě.

Letiště se rozkládá na ploše 390 hektarů. Dvě pětiny z těchto pozemků jsou přitom právě v majetku okolních obcí. O projektu musí rozhodnout vláda a jednat o něm by mohla už ve středu.