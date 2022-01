„Naším cílem je postupně budovat v Plzni právě parkoviště či parkovací domy typu P+R neboli ‚zaparkuj a jeď MHD‘. Konkrétně zde máme 318 parkovacích míst, z toho 18 míst je možno použít po úpravě vyblokování pro parkování autobusů, devět míst je pro osoby se zdravotním postižením,“ uvedl primátor Plzně Pavel Šindelář.

Parkoviště v Kaplířově ulici je investicí za 34,7 milionu korun bez DPH. Městu se na projekt podařilo získat dotaci z EU ve výši 90 procent způsobilých nákladů. „Poplatek za užití parkoviště bude 60 korun za celý den, přičemž uživatel v tomto poplatku získá parkovné a celodenní jízdenku na MHD. Pro srovnání celodenní jízdenka stojí 66 korun. Pokud má uživatel parkoviště předplatné na MHD, pak platí pouze 20 korun na den,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule. Řidič musí parkoviště opustit do 1:00 hodin následujícího dne po příjezdu. Pokud tak neučiní, bude muset uhradit poplatek 100 korun za každý další den. Opatření má zabránit dlouhodobému odstavení aut.

Podle vedoucího Odboru investic plzeňského magistrátu Pavla Grisníka je součástí projektu příprava na budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Na příjezdových silnicích budou informační tabule o volné kapacitě, platit se dá ve čtyřech terminálech, parkoviště ohlídají kamery.

Ještě letos chce Plzeň spustit i další dva projekty v lokalitě bývalé konečné tramvaje č. 4 na Borech. U parkoviště P+R vznikne objekt jako zázemí pro řidiče PMDP a veřejné linkové dopravy, v jehož přízemí budou veřejné toalety, kavárna, prostory pro technickou správu objektu, nájemní komerční prostory. „Součástí jsou i přístřešky neboli krytá nástupiště u zastávek tramvaje. Vše doplní mobiliář a zeleň, předpokládané stavební náklady činí 30 milionů korun bez DPH, a začít bychom chtěli v červnu letošního roku,“ doplnil Šindelář.

Druhý z projektů se týká bývalé konečné Bory a má za cíl udělat z ní atraktivní vstupní bránu do parku. Jeho dominantou bude liniový ve velké míře prosklený jednopodlažní pavilon s plochou zelenou střechou. „Objekt bude rozdělen na část kavárny s půjčovnou kol a na část veřejných WC. Mezi těmito dvěma částmi zůstane volný prostor umožňující průchod do parku. Stavba tak vytváří jakousi bránu do parku navázáním na stávající parkovou cestu. U autobusové zastávky v ul. U Borského parku střecha objektu nahrazuje přístřešek zastávky. Jeden pár zachovaných kolejí tramvajové smyčky prochází budovou do prostoru náměstí, před vstupem do parku, a stává se reklamou pro dění za objektem,“ doplnil Grisník. Předpokládané stavební náklady tohoto projektu činí 38 milionů korun, i u něj chce město začít v červnu letošního roku.