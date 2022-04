Podle radní pro školství Lucie Kantorové chodí dnes do základních škol v Plzni zhruba 250 dětí ukrajinských uprchlíků. Dalších zhruba 1500 ukrajinských dětí, kteří budou potřebovat do základních škol zařadit, město v současné chvíli eviduje. „Děti integrujeme v našich základních školách. Odborníci a psychologové nám zároveň s tím doporučují, že dobrou cestou by bylo zřídit malotřídky nebo speciální ukrajinské třídy. Se Západočeskou univerzitou jednáme o zřízení malotřídek, jelikož univerzita má na to prostory. Dále hledáme objekty, kde bychom mohli zřídit velkou ukrajinskou školu,“ řekla Kantorová.

Jiné termíny zápisů

Zápisy do prvních tříd jsou letos pro české a ukrajinské žáky dvojí. „V dubnu se mohou do základních škol standardně přihlašovat české děti, pro děti ukrajinských uprchlíků je stanoven speciální termín zápisů, a to na červen,“ dodala Kantorová.

I přes jazykovou bariéru školy zvládají učit české děti společně s ukrajinskými. Do Benešovy základní školy v Plzni chodí dnes 30 ukrajinských uprchlíků. „Do tříd na druhém stupni už přijímat další děti nemohu, jejich kapacity tam jsou naplněné. Na prvním stupni je to třída od třídy,“ uvedla ředitelka školy Iveta Žižková.

Výuka ukrajinských a českých dětí je podle ní pro učitele náročná. „Lepší je to samozřejmě ve třídách, kde máme dlouhodobě ukrajinské děti, které těm novým pomůžou. Ve třídách, kde jsou ale jen ty české, výuka problém je. Hlavně při hodinách češtiny a dějepisu. Starší učitelé oprášili ruštinu, která je ukrajinštině podobná. Někteří pedagogové zase mluví s ukrajinskými dětmi anglicky,“ dodala Žižková.

Náročná výuka

„Pro učitele je to samozřejmě náročnější. Musíme přepracovávat například matematické slovní úlohy, děláme zcela jiná zadání. Využíváme hodně on-line překladače nebo mobily,“ vysvětlila Eliška Syřínková, která vede 25. základní školu v Plzni. Tu dnes navštěvuje 14 dětí ukrajinských uprchlíků. „Nově příchozí ukrajinské děti jsme se snažili začlenit do tříd, kam už Ukrajinci chodí. Ujali se jich a probíhá to dobře. Dále jsme požádali Národní pedagogický institut o adaptačního koordinátora na jeden měsíc. Ten tu během dopoledne učí ukrajinské děti česky,“ řekla ředitelka.