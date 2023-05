Během prodlouženého víkendu se v Plzni koná jedna z největších akcí – Slavnosti svobody. Odstartovaly v pátek pietními akty a až do pondělí lidé mohou navštívit mnoho míst včetně kempů. Do Plzně zavítali také příbuzní amerických a belgických veteránů, kteří před 78 lety osvobozovali Plzeň.

Slavnosti svobody v Plzni. | Video: Daniela Loudová

Oslavami žije celá Plzeň, není tak rozhodně výjimkou, že v ulicích potkáte vojáky v různých uniformách, v centru hraje hudba a v okolních sadech jsou různé vojenské kempy. Součástí jsou různá vzpomínková setkání, kde vzpomínají příbuzní veteránů, kteří již v letošním roce kvůli pokročilému věku do Plzně nepřijeli.

Na vzpomínkovém setkání promluvil Tom Duncan, syn zesnulého veterána Jamese H. Duncana, a také Chris Ingram, vnuk zesnulého člena 2. pěší divize Armády Spojených států amerických Earla Ingrama. Chris Ingram připomněl, že se jeho dědeček do Plzně velmi rád vracel, a popisoval, jak těžká cesta během války do západočeské metropole vedla. „Vyprávěl, jak se vylodili na pláži Omaha ve Francii a postupovali přes Německo až do Plzně. Vždy říkal, že měl štěstí, že se dostal až sem, na rozdíl od dalších statisíců vojáků, kteří v tvrdých bojích padli. Na květnové dny roku 1945, které tu prožil, velice rád vzpomínal,“ sdělil mimo jiné Chris Ingram.

Zdroj: se svolením MMP

U památníku 16. obrněné divize v Husově ulici promluvila Kathleen Hoffman, dcera jednoho z amerických veteránů. „Jsme moc rádi, že jsme opět v Plzni, já a můj manžel. Vždy když jsme zde, když stojíme u tohoto našeho nejoblíbenějšího památníku, cítím se stejně. Je to památník, který připomíná nejen mého otce Charlese Lemmonse, jenž sloužil jako příslušník vojenské policie, ale připomíná i všechny další muže sloužící u 16. obrněné divize. Během těch let jsme se já a můj muž setkali se stovkami příslušníků oné divize. Všichni byli hrdi na to, že když je vlast povolala, tak šli do zbraně,“ uvedla Kathleen Hoffman, která se letos účastní Slavností svobody v Plzni už podeváté.

„Pro mě osobně je to vždy velmi osobní a emoční záležitost, chodit po stejné dlažbě nebo po stejné ulici, po jaké se před 78 roky pohybovaly jednotky 16. obrněné divize, v neděli 6. května 1945. Myslím na tátu a říkám si, že bych mu ráda řekla: ‚Tati, věříš tomu, že jsme tady?‘ Pak se tomu zasměju, ale v duchu vím, že má velkou radost z toho, že tu opravdu stojím,“ dodala.

Zdroj: Daniela Loudová

V ulicích města jsou k vidění také různé výstavy připomínající osobnosti a události týkající se osvobození a dění po něm.

Slavnosti svobody v Plzni potrvají do pondělí 8. května, detailní přehled je na webu: www.slavnostisvobody.cz a www.plzen.eu. Vrcholem oslav je v neděli 7. května Convoj of Liberty, který vyjede v 11 hodin ze Sukovy ulice a okolo 12.30 hodin by měl dojet na náměstí.