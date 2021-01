Kromě vedení zdravotnického komplexu sem postupně dorazili primáři jednotlivých oddělení a především pak personál, který bezprostředně přichází do styku s pacienty koronavirové sekce. „Jsme rádi, že jsme důležitou operaci mohli zahájit ještě v roce 2020,“ zdůraznil ředitel FN Václav Šimánek. Jeho slova potvrdil náměstek pro léčebně preventivní péči Eduard Kasal: „Považuji tento krok za stěžejní, aby nemocnice fungovala v běžném režimu. Chybějí nám totiž stovky lidí na exponovaných úsecích a musíme kvůli tomu redukovat lůžkovou část nemocnice.“



Plzeňský kraj obdržel zatím od státu ´jen´ 975 vakcín, což s ohledem na množství žadatelů a zájmových skupin zdaleka nepostačuje. „Vydrží nám to na novoroční a pak i víkendové očkování. Určitou brzdou se stává administrativa, kdy údaji o člověku musíme nakrmit hned dva systémy. Další zásilku očekáváme ve čtvrtek 7. ledna a mělo by to být pětinásobně více,“ dodal Kasal.

S kolegy zpracoval scénář, který by měl platit od pondělí. Počítá se šesti pracovišti, z nichž čtyři budou na Borech. Kromě uvedené kliniky jde o tři pracoviště v bývalé Vojenské nemocnici a dvakrát bude zajištěn Lochotín. Celková kapacita by se přiblížila pěti stům očkovaných denně.



Každý týden pak mají zásilky přibývat na lednových sedmnáct a půl tisíce dávek. Část z toho však půjde do rezervy pro druhé kolo očkování. Vakcíny, jimž region disponuje, jsou od firem Pfizer a BioNTech a předpokládají opakování ochranného procesu.