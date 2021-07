Firmy už se navzájem dohodly na cenách za dodávané zboží. „S Penny Marketem jsme se po několika měsících jednání dohodli na podmínkách dodávek našich produktů. Díky tomu zákazníci těchto obchodů mohou od konce června 2021 opět nakupovat své oblíbené nápoje z produkce Plzeňského Prazdroje," sdělil mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.

„Tuto informaci mohu potvrdit. Výrobky Plzeňského Prazdroje už se dnes v Penny prodávají," uvedl mluvčí společnosti Penny Market Tomáš Kubík.

Plzeňské pivo a další výrobky Plzeňského Prazdroje chyběly zákazníkům řetězce Penny Market od samého začátku přerušení dodávek. „Denně odpovídám na dotazy, proč neprodáváme plzeňské pivo. Když jim řeknu, že už ho neobjednáváme, tak mi většinou odpoví, že už k nám přestanou chodit,“ uvedla v únoru jedna z plzeňských prodavaček Penny Marketu. „Penny mám kousek, chodíval jsem tam pravidelně. Po tom, co jsem od prodavačky zjistil, že už si Plzeň nekoupím v plechovkách ani v lahvích, řekl jsem jí, že už nepřijdu a začal jsem chodit do jiného řetězce, kde ji v nabídce mají. I když je to delší cesta, stojí mi to za to,“ dodal tehdy Plzeňan Michal Černý. Teď už se může do obchodu, ve kterém zase najde svou oblíbenou "Plzeň", vrátit.