„Zpracování džemů a elixírů je koníčkem, který má kořeny už v dětství. Jako malá jsem trávila každé léto v jižních Čechách u své tety, která měla výkupnu lesních borůvek a my jsme tam tyto lesní plody sbírali, a také jsem zavařovala ovoce i zeleninu s maminkou a zejména s babičkou. Moc ráda na to vzpomínám. Sběr lesních plodů mě baví dodnes, a nejen mě, ale celou rodinu, v lese je totiž krásně,“ usmívá se Kratejlová.

Svoje první džemy vyráběla z borůvek, později začala používat i brusinky. Když výrobky chutnaly příbuzným i známým, rozhodla se plnit skleničky i tak trochu zapomenutými plody. „Postupně tak začaly vznikat džemy z mirabelek, lidově zvaných špendlíky, rynglí, moruší či aronie. Pokud někdo nezná aronii, pak prozradím, že se nazývá též černý jeřáb neboli temnoplodec. Na jaře krásně kvete, na konci léta poskytuje plody plné vitaminu C. Jsou velké, tmavé až černé, podobné velikostně kanadské borůvce. Jsou také plné tříslovin. Velkou výhodou je, že na keři zůstávají poměrně dlouho, aniž by se kazily, aronie je navíc ozdobou zahrady,“ popisuje Kratejlová, pro niž je výroba pochutin ze zahradních a lesních plodů duševní relaxací po práci ve školce. Zdůrazňuje, že se snaží dělat výrobky co nejzdravější, ale bez cukru se neobejde „Jde mi o to, aby výsledný produkt měl co nejvíce chuť ovoce, ze kterého byl vyroben. V jednoduchosti je krása. Snažím se proto plody zpracovat tak, aby chutnaly stejně jako v přírodě. Nepoužívám konzervanty, ale citrusový pektin a citronovou šťávu. Některé džemy se snažím dochutit hroznovým cukrem, což je zdravější varianta než klasický cukr,“ vysvětluje Sušičanka. Po džemech začala i s výrobou elixírů. Inspirací jí byla klasika z časů našich předků - bezinkový likér, který dělala její babička. Ona sama ho vyrábí také, časem ale zkusila vyrobit alkoholický nápoj i z borůvek, brusinek či aronie. Nejde o likéry, ty musí mít minimálně 15 procent alkoholu. Její nápoje mají 7 až 10 procent, a tak pro ně s manželem vymysleli název elixíry. „Množství alkoholu je tak minimální proto, aby byla zachována chuť ovoce a nepřevládla chuť alkoholu. Snažím se v nich zachovat co nejvíce z ovocné složky. Elixíry jsou ochucené kořením, každý jiným, přidávám cukr a také český tuzemák,“ říká Kratejlová.

Ač pod značkou Plody Šumavy začala podnikat teprve před rokem, získala už ocenění Šumava originální produkt a se svým aroniovým elixírem uspěla i v soutěži Regionální potravina Plzeňského kraje. „Velmi mě to potěšilo. V mém zájmu také bylo, abych si ujasnila správnost etiket a další legislativní povinnosti a k tomu mi tyto soutěže napomohly. Na trhu jsem krátce, navíc je to stále koníček. Ocenění je pro mě velkou poctou a budu dělat vše pro to, abych si udržela dobré jméno," uzavírá Kratejlová.