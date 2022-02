„Vypadalo to, jako bychom se vrátili do předcovidových časů. Zejména čtvrteční a páteční večery jsou teď opravdu silné. Na tyto dny mámo rezervace na týdny dopředu,“ řekl Deníku restauratér.

Kastner však upozornil, že rozvolnění se zatím nedotklo obědů. „Lidé jsou ještě často v karanténách nebo pracují z domova. Centrum Plzně je stále celkem prázdné. Ten efekt se projeví až po delší době,“ poznamenal.

Kastner se nicméně domnívá, že letošní sezona po rozvolnění začala dobře. „Myslím si, že se bude opakovat situace na jaře 2020, po první pandemické vlně. To znamená, že zhruba po 14 dnech zájem opadne. Pak se ale udělá hezky, otevřou se zahrádky a lidé se zase budou vracet. Předpokládám, že vývoj bude pozitivní“ předpovídal Kastner.

Vyšší návštěvnost pozorují i v domažlické restauraci U Kulináře. „S návštěvností je to určitě lepší po zrušení prokazování bezinfekčnosti,“ reagoval na dotaz Deníku obsluhující číšník Michal Pustina. Měl zrovna plnou restauraci a vařil hostům kávu.

Nepříliš optimistický výhled však mají v restauraci Avena ve Stříbře na Tachovsku. „Zatím jsme žádné zlepšení situace nepocítili, hosté se vracejí pomalu. Teď, když už mohou do restaurací všichni, to naopak spíše vypadá, jako kdyby se očkovaní báli neočkovaných,“ řekla obsluha s tím, že návštěvnost podniku je zatím stále velmi slabá. „Myslím, že tady ve Stříbře to bude trvat čtrnáct dní, možná tři týdny, než se situace nějak vrátí k lepšímu,“ doplnil restauratér.

Podle Luboše Kastnera bude pro hospodské rozhodující jaro. „Mnoho podnikatelů v gastronomii si nyní rozmýšlí, zda budou pokračovat dál. Nikdo z nich to ale nechce vzdát teď. Všichni vyčkávají, co bude na jaře,“ informoval plzeňský restauratér.

Upozornil však, že mnoho restaurací je kvůli covidu finančně v minusu. Pomoci by ale mohly schválené kompenzace od státu.

Momentálně je ale dle Kastnera největším problémem nedostatek zaměstnanců v pohostinství. Obor přišel o řadu pracovníků právě kvůli pandemii.

Od 10. února mohou restaurace, kosmetické salony, bazény a další služby navštěvovat i neočkovaní proti covidu. Lidé bez vakcíny a bez potvrzení o prodělání nemoci měli do těchto zařízení vstup zakázán od konce loňského listopadu.